– Ezen a napon a város apraja-nagyja csónakra, bárkára, tutajokra száll – mesélte. – Mindenki a vízen ebédel és vacsorázik, állandó zeneszó kísérete mellett. A szórakozás minden formája előfordul, a tűzijátékokat is beleértve. A legenda szerint a hajnalt is a vízen kell megérni, mert a hagyomány szerint aki a „redentore hajnalán” az Adria vizével vetett magára keresztet, az egész évre mentesül a betegségektől. A tradíciók megélése a mostani időszakban is intenzív, kivételes jelmezeket láthattam, mely egészen elvarázsolt. A vizuális élményekből sok ötletet merítettem, melyeket, ha a vendégek úgy kívánják a munkám során is hasznosíthatok.