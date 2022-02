Az előzményekről Matyasovszky Margit, a Nemzeti Művelődési Intézet (NMI) zalai igazgatója elmondta, tavaly télen országos programként indított az NMI szakköröket, és hat témakörből választhattak a jelentkezők. Vesszőfonás, gyöngyfűzés, nemezelés, hímzés és csipkeverés, valamint mézeskalács-készítés lehetett az ötfős csoportoknak meghirdetett 20 alkalmas foglalkozások témája, amihez az alapanyagokat, eszközöket az NMI biztosította.



A 258 települést számláló Zala megyében 94 szakkör indult, a művelődési házak akár háromfélét is indíthattak. Egerváron a mézeskalács készítését választották, és a megyében elsőként itt zárult a képzés a hét végén. A szakkör az Együtt Egervárért Egyesület égisze alatt működött Béresné Dormán Ibolya irányítása mellett, ami garancia volt a színvonalra, hiszen ő hivatásszerűen műveli a mézeskalács-készítést, zsűrizett portékák kerülnek ki kezei közül. Emellett segítséget kaptak az NMI-től is interneten elérhető tananyaggal. A szakkörön készített „vizsgadarabokat” két hétig lehet megtekinteni.



Matyasovszky Margit elmondta azt is, hogy nem a szakmai pallérozás volt a foglalkozások fő célja, hanem a közösségépítés. A mézeskalács, a cukorszirup csak a kötőanyag volt ehhez, fogalmazta meg tömören a lényeget Gyerkó Gábor polgármester. Arról is szólt, hogy a program koordinálásában, sikerében komoly szerepet játszott a közösségi ház művelődésszervezője, Bertókné Kovács Veronika, akire a következő, szeptemberben induló szakkör megszervezése is vár.