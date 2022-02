A göcseji település intézménye a Nemzeti Művelődési Intézet támogatásával szervezte meg húsz alkalomból álló tanfolyamát. Horváth Nikolett, a község közművelődési szakembere elmondta, elsősorban gyerekekkel számoltak, hiszen a felnőtt korú lakosság többsége számára a mézeskalács, illetve annak elkészítési módja nem ismeretlen, így egy kezdő tanfolyamon, ahol az alapokkal ismerkednek a résztvevők, nekik kevésbé tudnak újat mutatni. A program megszervezését némileg nehezítette, hogy az előzetesen jelentkezők közül a héten többen is egészségügyi karanténba kerültek, ám így is akadt annyi jelentkező, hogy el tudták indítani a programot. A közművelődési szakember szerint, akik később kapcsolódnak be, azok is hamar fel tudnak zárkózni, hiszen maga a sütés nem bonyolult folyamat, inkább a díszítéshez kell a gyakorlat.



– A Nemzeti ­Művelődési Intézet nem csak a formai kereteket biztosította a tanfolyamhoz, az eszközöket s az alapanyag egy részét is tőlük kaptuk, a többit az önkormányzat vásárolta – folytatta Horváth Nikolett. – Többféle tésztával dolgoztunk, majd ételfestékkel festettük, illetve cukormázzal díszítettük a kalácsokat. A Valentin-naphoz igazodva a szív forma volt a legkedveltebb a részt vevő gyerekek körében, de készítettünk galamb- és nyúlfigurákat is.



Több mint száz mézeskalács készült, ennek egy részét a résztvevők hazavihették, de így is maradt mintegy nyolcvan. Ezeket hétfőn, Valentin napján, a szerelmesek ünnepén a faluban élők és ott dolgozók között osztották ki.