Fenntartható életmód-természetes kert címmel tartott előadást nemrég a városi könyvtár szervezésében Tóth Andi, a Dobd ki a szemetest! című könyv szerzője, akitől a kezdő gondolatok származnak. A közönségtalálkozón saját élete példáján át vezette be a hallgatóságot a hulladékmentes, vagy ahogy sokszor halljuk, a zero waste életmód gyakorlatába. Van, aki tisztában van a mikéntekkel, csak még nem határozta el magát, illetve vannak, akik komoly hulladékmentes életmódot folytatnak, de vannak kérdéseik, vagy elakadtak a folyamatban. Az előadás jó fórum volt arra, hogy a kezdők elinduljanak, a haladók pedig átlépjenek a zökkenőkön.

Tóth Andi elmondta, otthonában már több évvel ezelőtt a bioélelmiszerek, természetes tisztítószerek felé fordult, illetve eljutott egészen a mosható pelenka használatáig, hogy az eldobható ne szennyezze a környezetet. Célja az volt, hogy a háztartási hulladék mennyiségét csökkentse. A teljes fordulópont pedig egy újságcikk volt, ami arról szólt, hogy nem a bioélelmiszerek felvásárlásától leszünk környezettudatosak, miközben halmokban áll a szemét otthon, hanem ha arra is figyelünk, hogy a termékek honnan érkeznek, mibe vannak csomagolva, és mi történik velük, ha kikerülnek a háztartásból.

– A mai piacgazdaságban, aminek hozadékaitól nem tudunk teljesen elszakadni, bármit is csinálunk, mindig lesznek olyan dolgaink, amelyek előbb-utóbb szemétté válnak – magyarázta. – Nem cél a tökéletesség, az viszont cél lehet, hogy elinduljunk ezen az úton.

Érdekesség, hogy a 2018-as adatok szerint Európában az egy főre eső hulladék mennyisége 489 kilogramm volt, Magyarországon 381 kg. Ez utóbbiból 18 százalék volt háztartási eredetű, 30 százalék komposztálható, és 49 százalék került hulladéklerakókba.

– A hulladékmentes életmód előnyei kézzelfoghatóak: lehet spórolni, hiszen a két legfontosabb alapszabály a visszautasítás és a fogyasztás csökkentése – folytatta. – Magyarul, ha kevesebbet vásárolunk, kevesebb hulladékot termelünk, és kevesebb a kiadásunk is. További szabály a kijavítás, vagyis, hogy kevesebb eszközt használunk otthont, mivel a végletekig kihasználjuk mindet, addig javítjuk, amíg bírja, és csak akkor vásárolunk újat, ha valóban szükséges. Nem utolsósorban odafigyelünk a szelektív szemétgyűjtésre, és komposztálunk. Ha sikerül a fentieket valamelyest megvalósítani, akkor egészségesebb, nyugodtabb, boldogabb életet élhetünk, hiszen nem aggódunk folyton amiatt, hogy ki kell használni a legújabb akciókat.

Tóth Andi arról is beszélt, hogy tisztában van azzal, hogy egyelőre a kisebbséget képviseli.

– A nagy átlaghoz képest én burokban élek, ahol a környezetem hasonlóan gondolkodik, mint én – vallotta be. – Mikor nagy ritkán innen kitekintek, akkor megdöbbenve tapasztalom, hogy nem is olyan szép az élet, mint ahogy azt én elképzeltem. Sajnos azt látom, hogy még mindig nagyon kevesen vannak azok, akik nemcsak fontosnak érzik azt, hogy fenntartható módon éljünk a mindennapokban, hanem aktívan tesznek is ezért. A többség nagyon kényelmesen él, azt gondoljuk, hogy minden adott, és így is marad, pedig ez nem igaz. Nekünk ez ellen tenni kell, hogy a bolygót ne szipolyozzuk ki teljesen, hanem a gyermekeink, unokáink számára is megtartsuk, és élhető maradjon. Nem akarok senkit elkeseríteni, de az utolsó utáni pillanaton is túl vagyunk. Az, hogy szelektíven gyűjtjük a szemetet, nem szabadna, hogy téma legyen. Annál komolyabban kellene a környezettel foglalkozni, de ehhez érniük kell az embereknek. Még mindig nehézséget jelent az információhiány is, sokan nincsenek tudatában annak, hogy lehetne máshogy is. Például automatikusan leveszik a polcról a műanyag palackos vizet, holott otthon meg lehet nyitni a csapot, a legtöbb helyen hazánkban jó minőségű a vezetékes víz. Az országszerte tartott előadások, beszélgetések arról szólnak, hogy megmutassam, mi már hat éve így élünk, és nem törtünk bele ebbe az életmódváltásba. Csak máshogy kell ránézni dolgokra, és onnan már nagyon egyszerű.

Több praktikus tanács is elhangzott, hogy mit mivel és hogyan lehet kiváltani, csökkenteni a hulladékot, és elindulni a környezettudatosság útján. Így például a befőttes üvegek jól használhatók pohárnak, ételhordónak, vagy akár vázának is. A régi textíliák új életre kelhetnek takarítókendőként, kiválthatjuk a vattakorongot textil arckendővel, sőt, textil toalettkendő is alkalmazható, bár elsőre nyilván furcsának és kényelmetlennek hat utóbbi a megszokott WC papírhoz képest. A szintetikus tisztítószerek helyett használhatunk természetes anyagokból készültet, illetve kaphatók már ökomosószerek is.

Az előadás második felében a természetes kert mibenléte került a középpontba.

– A természetes kert attól természetes, hogy megpróbáljuk utánozni az igazi természeti környezetet, erdőt, mezőt – magyarázta röviden a lényeget Tóth Andi. – Ennek megfelelően alakítjuk ki a kertet, hogy az a madaraknak, beporzó rovaroknak is élhető legyen. Nem akarunk precíziós, golfpályagyepet, hanem hagyjuk, hogy a természet maga tegye a dolgát, és nem erőszakoljuk meg tájidegen fajjal a kert látványát. Persze kordában kell tartani a növényeket, ugyanannyit kell törődni velük, mint korábban, viszont a természet körfogását megfigyelve, annak tetszően csak nagyon óvatosan nyúltunk bele az alakításba. Inkább támogatva, a természetes folyamatokat elősegítve kertészkedünk. Persze az is nagy előny, hogy amellett, hogy egy ilyen természetes ökokert egy fenntarthatóbb értékrendet képvisel, még költséghatékony is.

Ötleteket is adott az előadó a természetes kert kialakításához, a komposztáláshoz, zöldfelületének kialakításához, sövénytelepítéshez, madárbarát megoldásokhoz és kerti dekor­elemek kiválasztásához is.