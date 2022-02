A 21 éves Xéniának nem idegen a szereplés, korábban a Zalai Hírlap „Nap lánya” rovatában is találkozhattak vele olvasóink. A fiatal lány ezúttal is nagyon élvezte a fotózást, s egyáltalán nem bánta meg a jelentkezést.

- Kíváncsiságból indultam a szépségversenyen, azt gondoltam, nem veszíthetek vele semmit. Ha helyezést nem is érek el, azt már elmondhatom, hogy sok-sok pozitív élménnyel gazdagodtam – nyilatkozta a versenyző.

A lány jelenleg operátorként dolgozik Nagykanizsán, de fodrászként végzett. Jövőbeli tervei között szerepel egy saját vállalkozás beindítása. Szeret énekelni, sétálni és horgászni.

Xénia szerint azért érdemes jelentkezni a szépségversenyre, mert sok önbizalmat szerezhet az ember a fotózás során.

- Ne féljetek megmutatni magatokat! – üzente a leendő versenyzőknek.

A 2022-es Tündérszépekre még nem zárult le a nevezés, folyamatosan várjuk a 18-29 év közötti hölgyek jelentkezését. Akár saját portfólióval is nevezhetsz, ám ha még nem volt szerencséd egy profi fotós kamerája előtt szerepelned, ezt a lehetőséget ingyen biztosítjuk számodra! A dicsőség mellett értékes nyeremények és élmények is várják a versenyzőket. A megyei fordulóba maximum harminc lány juthat be, ezért sem érdemes sokáig halogatni a nevezést.

A részletekért és a nevezésért látogass el a tunderszepek.hu oldalra!