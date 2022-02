A kovácsműhely Csesztregen, Bécs József portáján, a Deák utca 21/1. szám alatt áll. Alig lép már be valaki a magányos épületbe, így sötét falaival, fekete mennyezetével jobbára csak emlékezik. Talán visszagondol gazdáira, a tűz pattogására, a szikrákat vető vasra, amelyen csattogtak a kalapácsok. Lehet, hogy álmában most is nyerítenek és dobognak a patkolni hozott lovak…

A Bécs család négy egymás utáni generációjának egy-egy Józsefe rendre valamelyik vasasszakma mestere volt. A mai házigazda öregapja még a boronából épült kovácsműhelyében dolgozott, annak a lebontása után téglából készült a mostani. A berendezés a sok évtized alatt nem nagyon változott. A kohó, a fújtató, a kémény, a vizeskád, a nagy tölgyfatuskó a kovácsüllővel, a kézi fúrógép, a nyolc-, tízféle tűzi fogó, a pántfogók és a kalapácsok mindig ott voltak, és jórészt ma is ott vannak.

Ifjabb Bécs József a fotó kedvéért ma is örömmel megmutatja, az izzó vasat hogyan kell kalapáccsal formálni

Forrás: Zsupán József

Hogyan dolgoztak a kovácsok? A vasat boltban – Lentiben, Zalalövőn, Zalaegerszegen – zsidóktól vették. Azután abból szeget, patkót, boronát, kapálóekét, szekérvasalást készítettek. Húztak kerékre sínt, ekevasat élesítettek, kaszaigazítást végeztek (egy kovácsnak kaszálni is tudni kellett, hogy a boltban vett kaszákat, ha azok kicsire vagy nagyra állottak, a munkához megfelelő szögre be tudja állítani) és lovakat patkoltak. A lovak első lábát a gazdájuk fel tudta venni, de ha az állat a hátsó lábával rúgott, kalodába állították, úgy patkolták meg. A kisebb munkákért a parasztemberek nem fizettek rögvest, hanem aratás után gabonát adtak a tartozás fejében.

A kovácsok a tüzeléshez faszenet, kőszenet vagy kovács­szenet (faszén és kőszén keveréke) használtak. A kőszenet is boltban vették, a faszenet Szilvágyon az ottani népek égették, de volt úgy is, hogy itthon, az udvarban a család maga csinálta. Nyolc-tíz centiméter vastag fákat gúlába raktak, majd azt mohával leföldelték, hogy ne kapjon levegőt, és a gúlát meggyújtották. A lassú égés alatt a fából faszén lett. A szénnel a kohóban tüzet raktak. Hogy milyen erősen égjen a tűz, azt a kézzel vagy lábbal hajtott fújtatóval tudták szabályozni. A vasat fogóval fogták a tűz fölé vagy tették a tűzbe. Amikor a fém pirosan izzott és szikrákat vetett (hiccüt), akkor került az üllőre, mert csak akkor lehetett formálni kalapáccsal, lyukasztóval. A kikalapált vas a vizeskádba került, ott edződött le.

A kovácsdinasztia egykori alapítójának fotója a családi archívumból

Forrás: Zsupán József

– Szép a vasasszakma, de fizikailag nagyon igénybe veszi a művelőjét – mondja a házigazda, Bécs József, aki a dinasztia alapítójának unokájaként vitte tovább a maga idejében a mesterséget.

Csesztregen valamikor négy-öt kovácsmester volt, akik munkájuk mellett inasokat tanítottak, és családjukkal együtt gazdálkodtak is.

Év múlt évre, és a Bécs kovácsok életét felkavarta a történelem. A nagyapa sokszor emlegette a második világháborút: jöttek a lovas kozákok, ráfogták a puskájukat, hogy patkolja meg a lovaikat. Persze szót fogadott nekik, de fizetést nem kapott a munkájáért.

A sorban második Bécs József, a házigazda apja is folytatta a mesterséget. Nem állt be a faluban az ötvenes évek elején szerveződő téeszek egyikébe sem, otthon dolgozott. Idő múltával azonban úgy felemelték az adót (évi hetvenötezer forintra, amikor az egyhavi fizetés ezer forint sem volt), hogy abbahagyta a maszek munkát. A családnak tíz hold földje volt, azzal beállt az egyik téeszbe. Azonban az országos politikában nem sokára jött Nagy Imre – a közös gazdaságokból majdnem mindenki kilépett. Ekkor fellendült a paraszti gazdálkodás, a kovácsoknak sok munkájuk lett: boronákat, kapálóekéket, szekerek vasalását készítették. Ezekben a munkákban az apja mellett már a fia is dolgozott.

Az ötvenes években elkezdődött a falu villamosítása, ezzel a szakma is változni kezdett. Kicsit könnyebb lett, mert egymás után jelentek meg a villany hajtotta eszközök, például a villanyfúró, a hegesztő.

1960-ban újra téeszesítettek. Az idősebb Bécs maszek maradt ezután is, majd később a kerkaújfalusi, a kerkakutasi, a kerkafalvai, végül a csesztregi téesz kovácsa lett.

Fiát – hiába volt az az általános iskolában kitűnő tanuló – a tanárok noszogatása ellenére sem engedte továbbtanulni: „Egyedüli gyerek, maradjon itthon!” Így a gyerek is kovácsként kezdett itthon és a téeszben. Később levelezőn elvégezte a gépipari technikumot, majd huszonöt éven át a lenti Építőipari KTSZ lakatos művezetőjeként dolgozott. Mellette otthon kerítéseket, ajtókat, ablakokat, teraszokat készített – sokszor a felesége is segített neki, ő volt az „inasa”.

Közben a hagyományos kovácsmesterség lassan megszűnt. A kovácsok átképezték magukat, a legtöbben lakatosok lettek.

Az alapító dédunokája a maga lakatos mesterlevelével

Forrás: Zsupán József

A sorban a következő Bécs József ma vas- és fémszerkezet lakatosmester. Ő a vasas­szakma szeretetét a Bécs elődök mellett a szintén lakatos anyai déd- és nagyapjától is örökölte. És mit ad Isten: fia, a középiskolás Dávid is szívesen segédkezik mellette! Józsi öccsének, Tibornak az élete más irányt vett: gépipari szakközépiskolában gyártástechnológia és számítástechnika szakon végzett.

Az udvaron álló kovácsműhely pedig némán őrzi a titkait. A régi, kék kötényes parasztemberek idejében volt fiatal. Látta igyekezetüket, markos tenyerüket, azt, ahogyan a szekérre emelik a boronát, ahogyan az ekevas élét vizsgálják, ahogyan megveregetik a lovaik hátát. Vár: hátha felizzik még a tűz a kohóban, hátha megpendül a vas, és újra csattan a kalapács…