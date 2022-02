- A víz nagyon hideg volt igaz nem mértem meg, de érzésre 2-3 Celsius fok lehetett - mesélte. - A friss megmártózásnak sok előnye van, például néhány pillanatra kikapcsolja a gondolataimat, illetve az erek állapotára is jó hatással van. Utána a parton még bő egy órán át nem is fázom, a kellemes bizsergés valósággal feltölt energiával. Januárban az orfűi tóban fürödtem, most Gyékényesen, és még az is elképzelhető, hogy márciusra is hagyok egy hasonló kihívást.

Ács László élete a mozgás, az év minden napján reggelente az uszodában teljesít néhány hosszt, délután pedig Nagykanizsán és környékén fut.