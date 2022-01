Egyre több ismerősöm lakásában, s most már a sajátunkban is úgy érezheti magát az ember, mintha hatalmas növénykertben járna. Ehhez az élményhez tényleg nem kell Dél-Amerikába vagy a Távol-Keletre utazni, a cserepes virágokkal az annyira szeretett természet lopózik az otthonokba, belső terekbe és erkélyekre egyaránt. A pandémia nem mellesleg újabb lökést adott az otthoni kertészkedésnek, s akadtak olyanok, akik most először próbálták ki annak örömét.

A zöld és virágos növények előnye, hogy vidámabbá, barátságosabbá, élettel telivé teszik a környezetet, nyugtatóan hatnak a néha megtépázott idegeinkre, tisztítják a levegőt. Egyszóval üde színfoltok a szobákban, konyhákban, nappalikban, sőt a párás levegőt kedvelő pálmák a fürdőszobákban. Ráadásul egy növénybolondnak könnyű ajándékot venni, elég csak valamilyen hagyományos vagy éppen különleges cserepes virággal meglepni, annak mindig örül.

A kókuszpálma kaspós függővel. Forrás: Mozsár Eszter

Az előnyök mellett azért ügyeljünk arra, hogy gondosan válasszuk ki a fajtákat abban az esetben, ha gyermek és házi kedvenc él velünk, ugyanis némelyik enyhén vagy nagyon mérgező. Jó példa erre a hozzánk került vendégmacska, ami kissé megkurtította az egyik sárkányvirágot, cserébe öklendezett keveset. Mindent összevetve legyünk óvatosak, ugyanis a kezdeti lelkesedés és sikerérzet végül óriási gyűjtőszenvedéllyé alakulhat.

Ha már tényleg szó szerint rabjai lettünk a lakás dzsungellé való átalakításának, akkor érdemes megtervezni a leendő vagy újragondolni a már meglévő, teljesen túlcsorduló növénysarkot. Szakemberek szerint Magyarországon még viszonylag kevesen alakítják ki ilyen szempontból meggondoltan a belső teret. Pedig ha a kertet képesek vagyunk megtervezni, otthonunkban hasonló módon járhatunk el a zöld sziget létrehozásánál.

Az interneten vagy nemzetközi lakberendezési lapokban bőven találunk ehhez tippeket.

Törekedjünk arra, hogy ne csak egymás mellé pakolgassuk a cserepeseket, az üvegbe helyezett floráriumokat, hanem próbáljunk igazi esztétikai élményt nyújtani. Nézzük meg, hogy a nagy méretű, hatalmas levelű egyedek mellett hogyan érvényesülnek a kis növésű virágok. A virágzó növényeket vagy különlegesebb fajtákat néha érdemesebb kiemelni a többitől, akár külön polcrendszert építeni nekik. Újra divatba jöttek az öntöttvas virágtartók, így újrahasznosíthatjuk a nagymamák retró darabjait. Aki szereti a rendet, az válasszon hasonló színű vagy anyagú kaspókat, amelyek már önmagukban díszítőelemek. A kaspók lehetnek egyszerű műanyagok, de igény szerint vehetünk kerámiát, üveg- vagy fémtartókat egyaránt.

A dús lándzsalevél a polc éke. Forrás: Mozsár Eszter

A csüngő növényekkel ízlésesen díszíthetjük a polcokat. Ha a sarokban több növény kap helyet, akkor a hátsókat egyszerű tárolóval, tartóval emelhetjük meg. A többszintes építménynek köszönhe­tően csökken a zsúfoltságérzet. Sokan a lépcsőt használják hasonló módon a térkihasználásban. Ugyancsak helyet takarítunk meg a mennyezetre függesztett tartókkal. Ebben az esetben a modern láncos függők mellett ugyancsak visszanyúlhatunk a makramés változatokhoz.

A rendezés közben természetesen vegyük figyelembe a virágok fény- és páraigényét. Célszerű a keleti és nyugati ablakokat használni a kényesebb fajtáknál (amennyiben nem tűz oda több órán keresztül a nap). A déli ablakoknál több a napfény, ide azokat helyezzük, amelyeknek nagyon magas a fényigénye. Vannak a kevésbé igényes joker virágok, azokkal bárhol próbálkozhatunk.

Ha látjuk, hogy növényünk ledobja leveleit, megnyúlik vagy éppen nem nő, elveszti színét, próbáljuk megmenteni, s keressünk neki másik helyet.

A növénysarkok másik előnye, hogy egy helyen vannak, egyszerűbb az öntözés és gondozás. Végül a teljesen urbandzsungel-függők olyan finomságokkal tehetik még szebbé a benti kertet, mint a párásítóberendezés, szökőkút vagy hangulatvilágítás.