Kedd este egy újabb tündérszép jelentkező állhatott fotósunk, Pezzetta Umberto kamerája elé. A vidám, mosolygós lány felszabadultan pózolt a jó hangulatú fotózáson, bár elárulta: eleinte nagyon izgult.

- Szerencsére mindenki nagyon kedves volt, és a fotós is sokat segített abban, hogy megtaláljam a tökéletes pózt. Eddig nem volt tapasztalatom, de minden percét nagyon élveztem – fejtette ki Boglárka. A közgazdászként végzett lányt egyébként párja nevezte be a szépségversenyre, amelyen először nagyon meglepődött.

- Nem számítottam rá, de igazából egyáltalán nem bántam meg, hogy így alakult. Az egészet egy nagy kalandnak fogom fel – tette hozzá a versenyző.

A 2022-es Tündérszépekre még nem zárult le a nevezés, folyamatosan várjuk a 18-29 év közötti hölgyek jelentkezését. Akár saját portfólióval is indulhatsz, ám ha még nem volt szerencséd egy profi fotós kamerája előtt szerepelned, ezt a lehetőséget ingyen biztosítjuk számodra! A dicsőség mellett értékes nyeremények és élmények is várják a versenyzőket. A megyei fordulóba maximum harminc lány juthat be, ezért sem érdemes sokáig halogatni a nevezést.

A részletekért és a nevezésért látogass el a tünderszepek.hu oldalra!