Kingának nem volt teljesen ismeretlen a Tündérszépek, hiszen unokatestvére korábban már szerepelt. Mint mondta, részben az a sok pozitív élmény, amit mesélt, motiválta arra, hogy jelentkezzen.

- A sok jó, amit hallottam mind igaz. A fotózáson nagyon jól éreztem magam – fűzte hozzá a lány.

Kinga szerint azért is érdemes jelentkezni, mert nemcsak egy profi fotósorozat készül a versenyzőkről, de ezáltal rengeteg önbizalmat is szerezhetnek. Ő egyáltalán nem bánta meg döntését.

A fiatal lány szeret edzeni, jelenleg pedig a zalaegerszegi Deák Ferenc Technikum végzős diákja, ahol pedagógiát tanul.

A 2022-es Tündérszépekre még nem zárult le a nevezés, folyamatosan várjuk a 18-29 év közötti hölgyek jelentkezését. Akár saját portfólióval is nevezhetsz, ám ha még nem volt szerencséd egy profi fotós kamerája előtt szerepelned, ezt a lehetőséget ingyen biztosítjuk számodra! A dicsőség mellett értékes nyeremények és élmények is várják a versenyzőket. A megyei fordulóba maximum harminc lány juthat be, ezért sem érdemes sokáig halogatni a nevezést.

