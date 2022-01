Pezzetta Umberto kamerája elé ezúttal a 21 éves Zalaegerszegen élő Nemes Nóra állhatott. A csinos lány fotóiból süt a jókedv, ami nem meglepő, hiszen nagyon jól érezte magát a fotózáson. Nóra azért jelentkezett a Tündérszépekre, hogy növelje kicsit az önbizalmát.

- Eléggé önbizalomhiányos vagyok, és ezzel a versennyel szerettem volna egy kicsit több magabiztosságot szerezni. E mellett szeretnék érdekes embereket megismerni, s új élményeket szerezni – fogalmazott a versenyző.

Nóra kreatív személyiség, aki szeret rajzolni, ám a sportokat sem veti meg. Kedvence a kosárlabda, korábban nyolc évig űzte ezt a sportágat.

A zalaegerszegi szépség szerint a fotózás nagyszerű önbizalomfröccs volt.

- Csak ajánlani tudom a zalai lányoknak, hogy jelentkezzenek, hiszen rengeteg magabiztosságot ad!

A 2022-es Tündérszépekre még nem zárult le a nevezés, folyamatosan várjuk a 18-29 év közötti hölgyek jelentkezését. Akár saját portfólióval is nevezhetsz, ám ha még nem volt szerencséd egy profi fotós kamerája előtt szerepelned, ezt a lehetőséget ingyen biztosítjuk számodra! A dicsőség mellett értékes nyeremények és élmények is várják a versenyzőket. A megyei fordulóba maximum harminc lány juthat be, ezért sem érdemes sokáig halogatni a nevezést.

A részletekért és a nevezésért látogass el a tünderszepek.hu oldalra!