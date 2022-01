Szegény volt a család, megbecsülték a takarmánytök magját is, tudták, nem csak ehető és tápláló, értékes zsírokban, vitaminokban is gazdag. Hősünk a tökmagkúrán összeszedte magát, és igavonó állat híján, felásta a háromholdnyi szántóföldjét.

A tökmagot mi is megbecsüljük, de tavaly rossz idők jártak a kabakosokra, az aszályos nyár után csak a sütni való fajtákból érett be néhány, így nem bővelkedünk magban se.

Tököt termeszthetünk direkt a magjáért is, főleg, hogy már ismert az olajtöknek nevezett mutáns (Cucurbita pepo convar. olifera L), amelynek a magját „köpeszteni” sem kell, mert héjatlan, a szélső sejtrétege ugyanis nem fásodik. Bár ennek is ehető a „húsa”, nagyobb mennyiségben elsősorban a gazdag magtermése miatt ültetik, a maradékot takarmányként hasznosítják. Anno telente a tollfosztáshoz hasonló vidám családi foglalatosságot jelentett a „tökmagköpesztés”, az olajtöknél erre nincs szükség. Elég kiszedni, megtisztítani, és szárítás után ki lehet sajtolni belőle az értékes olajat. Göcsej, Hetés, Őrség régióban már az 1900-as évek elején több olajütő kisüzem működött, a környék ma is híres a tökmagból préselt olajáról.

A tökmag fogyasztásának, felhasználásának Európa-szerte nagy múltja van. Számos kultúrában népi gyógymódként használták húgyúti fertőzések, magas vérnyomás és cukorbetegség enyhítésére, paraziták kiűzésére, féreghajtásra. A tudomány is megerősítette, hogy a tökmag a tápanyagok széles skálájával rendelkezik, így számos szempontból jó hatással van az egészségünkre. Gazdag fehérjeforrás, tele telítetlen zsírsavakkal, vitaminokkal és ásványi anyagokkal, amelyek csökkentik a krónikus betegségek, sőt a rák kockázatát is. Antioxidánsai védik sejtjeinket a betegségeket okozó károsodástól és csökkentik a gyulladást a szervezetünkben. Emellett kiváló élelmi rostforrás is, ami fokozza a hatást. A tökmag gyulladáscsökkentő képessége segíthet fenntartani a máj, a húgyhólyag, a belek és az ízületek egészségét. A tökmagban sok a magnézium, amivel képes szabályozni a vércukorszintet, csökkenteni a cukorbetegség kockázatát, fontos a csontképződéshez is, növeli a csontsűrűséget, csökkenti a nőknél menopauza után a csontritkulás kialakulását. Segíti normalizálni a vérnyomást is, a magas magné­ziumtartalmú diéták csökkentik a stroke és a szívbetegségek miatti halálozás kockázatát. A laboratóriumi vizsgálatok is alátámasztják a népi tapasztalatot: azokon a vidékeken (például Erdély), ahol sok tökmagot fogyasztanak, kevesebb a prosztatamegbetegedés és ritka a mellrák, mert a tökmag hatóanyag-összetétele fékezően hat. Az anti- oxidánsok a nitrogén-monoxid (NO) szintjét is növelik a szervezetünkben – ez a molekula rugalmasan és egészségesen tartja a vérereket, javítja a vér­áramlást és csökkenti a szív- és keringési problémák kockázatát. Lefekvés előtt érdemes elrágcsálni egy kevés tökmagot, ami a triptofán (egy aminosav) természetes forrásaként segíti az alvást, a minőségét a tökmagban található cink, réz és szelén is kedvezően befolyásolja, a stresszt, a szorongást pedig a magnézium oldja.