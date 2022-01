Ennek köszönhetően a bibliotéka minden második szombaton papírszínházi meseelőadásokkal és a társasjátékok széles kínálatával várja a családokat.

- Immár tíz éve állunk társasjátékokkal az olvasók rendelkezésére - bocsátotta előre Szabó Eszter gyermekkönyvtáros. - Ezek a játékok nagyon keresettek, főleg családok részéről jelentkezik az igény, de sok gyerek is szívesen bejön játszani, ha a tanítás után van mondjuk egy órája a buszig. Különösen a sakkot szeretik. A most beszerzett új társasjátékok nagycsoportos óvodás kortól használhatók, de akár felnőtteknek is tartalmas kikapcsolódást nyújtanak.

A kanizsai bibliotékában Szabó Eszter honosította meg a papírszínházi meséket, melyekből most szintén sikerült újakat beszerezni. Pár éve vásároltak ezekhez fából készült keretet is, mely stilizált színházi környezetet teremt. Ebbe illeszkednek a nagy méretű színes grafikákkal készült kartonlapok, jelenetenként mutatva be az adott történetet, a hátlapjukra írt zanzásított szöveg segítségével pedig a könyvtárosok – Szabó Eszter és Majorné Virág Adrienn – el is mesélik azt. Jelenleg 30 papírszínházi előadás várja az érdeklődőket a Halisban olyan mesékkel, mint például a Hófehérke, A rút kiskacsa, A kiskakas gyémánt félkrajcárja és még sorolhatnánk.

A könyvtár munkatársai minden második szombaton – legközelebb február 5-én – várják a családokat 9 és 13 óra között társasjátékozni, illetve 10 és 11 óra között papírszínházba. Szabó Eszter szerint ezeknek a foglalkozásoknak nemcsak közösségi hozadékuk, de könyvtár-pedagógiai jelentőségük is van, hiszen a papírszínház a gyerekek képzelőerejét fejleszti, a játék pedig a könyvtári szocializáció legjobb módja.