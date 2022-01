A nőket megszólító találkozóra hangolódva a szakember elmondta, hogy a divat egy önmagát kioltó, folyton változó történet, ami áthatja életünket, mozgatja a gazdaságot. Ám a divatot meg kell szűrni, ami azt jelenti, hogy magunkra lefordítjuk. A stílus pedig maga az ember, ezzel mindenki rendelkezik, hiszen belőlünk fakad, érzésekből, értékrendből, adottságokból. A stílus három tényezőből áll: kik vagyunk, mi áll jól nekünk, és hova tartunk.

– Minden nő különleges és egyedi, ahogy Valentino Garavani divattervező fogalmaz: „Tudom, mit akarnak a nők. Gyönyörűek akarnak lenni.” És valóban, mindenki csinos akar lenni, jól akarja érezni magát a bőrében, hogy oda­figyeljenek rá – mondta Tánczos Mónika. – Az első benyomás meghatározza, hogy mit gondolunk a másikról. Lefuttatjuk a szimpátiaprogramot, s a viselet, a haj, az ápoltság és más külsőségek alapján eldöntjük, hogy tetszik-e az illető, vagy sem. Ezután figyelünk oda a másik hangszínére, és csak ezt követően arra, amit mond. Így vagyunk összerakva, és ma már nincs is arra idő, hogy magyarázzuk, sokkal jobbak, kedvesebbek vagyunk, mint amit a külsőnk alapján mások leszűrnek.

Csupán egy apró változtatás, a cipő színe átalakítja a karaktert

A megjelenés és az ember kapcsolatát középpontba helyező találkozón kötetlenül beszélgettek a jelen lévő hölgyek öltözködési nehézségeikről, s kértek tanácsot dresszkóddal kapcsolatban, illetve ruhabemutató keretében több hasznos praktikát is mutatott Tánczos Mónika, hogy hogyan válhatnak még stílusosabbá. Nem hiányoztak a helyzetgyakorlatok sem, amikor például azt figyelték meg a résztvevők, hogy az ad-e nagyobb örömet, ha kapják, vagy az, ha adják a dicséretet. A hölgyek azokra a kérdésekre keresték még a választ, hogy miben rejlik a siker, mikor kell szakemberhez fordulni az öltözködéssel kapcsolatban, illetve hogy miért fontos, hogy odafigyeljünk a megjelenésünkre.

– Mindenkinek 24 órája van, ebbe azt tesz bele, amit szeretne, mármint a megjelenéssel kapcsolatos foglalatosságokból – folytatta Tán­czos Mónika. – A tapasztalatok alapján a nők önbizalmát és önmagukba vetett hitét gyógyítgatni kell. A mai elférfiasodott és emancipált világban az ősi női energia kissé elhalványult. A nők életük során többször újratervezik magukat, több arcunk is van. Ha ezt tudatosítjuk, akkor választhatunk, mikor melyiket vesszük elő, és így már könnyebb az egyes útelágazásoknál használni a női eszköztár elemeit. Hiszen nem mindegy, hogy milyen gondolkodási mintát követünk, hogy az öltözködésünk, a viselkedésünk, a kommunikációnk, maga a lelki attitűdünk, amivel reggel elindulunk otthonról, oda vezet-e, ahova el akarunk érni. Merjük megmutatni magunknak, hozzuk ki a legtöbbet magunkból, és legyünk büszkék arra, amit viselünk. Ha nem vagyunk megelégedve éppen magunkkal, nem tudjuk, miért nem tetszik a tükörképünk, miért látjuk egy fotó alapján máshogy magunkat, mint ami a valóság, akkor érdemes belelámpázni a gondolatainkba, a belső kommunikációnkba, hogy miért úgy választjuk ki a viseletünket, ahogy.

Akkor is figyeljünk az öltözködésünkre és arra, hogy ezáltal jól érezzük magunkat, mikor rossz passzban vagyunk – tanácsolta a stíluscoach.

– A divatpszichológiából átvett fogalom az örömöltözködés – magyarázta Tánczos Mónika, miközben megmutatta az idén 101 esztendős amerikai üzletasszony, belsőépítész és divatikon Iris Apfel fotóját, aki jó példa erre. – Ha rossz napunk van, akkor jellemzően sötét ruhákba bújunk. De ha felteszünk egy számunkra kedves kiegészítőt, választunk egy tűzpiros cipőt, amiben nőnek érezzük magunkat, vagy egy puha pulóvert, ami simogatja a bőrünket, ez mind jókedvet ad. Ettől az öröm­érzettől barátságosabbak, hatékonyabbak, közvetlenebbek leszünk. Ezzel persze hatunk a környezetünkre, bevisszük a békét a családba, vagyis fontos, hogy erre odafigyeljünk. Emellett arra is, hogy ne ragaszkodjunk ruhákhoz, ha nem jönnek ránk, mert „összementek” a szekrényben, vagy ha kifogytunk belőlük. A testünk mindig velünk van, minket szolgál, becsüljük meg, és ne büntessük azzal, hogy nem öltöztetjük szépen.

Szó volt arról is, hogy öltözködésünkön keresztül hogyan tudunk többféle gondolatvilágot megjeleníteni. A nyitott, rugalmas, könnyed hatás eléréséhez például lágy esésű, világos anyagokat válasszunk, melyek lengenek körülöttünk. A professzionális stílust kedvelő hölgyeknél öltözködésük már a hivatásukra is utal, míg az előremutató, újító stílus képviselői nem divatrabok, hanem saját kreativitásukat használva újdonságokat visznek bele az öltözködésükbe. Érintette az előadó a dresszkódot is, mely ahhoz kell, hogy egy nyelvet beszéljenek az öltözködésben a különböző földrészekről, más-más kultúrából érkezők. Tiltólistát is hozott a szakember, hiszen azt is tudni kell, mi az, amit jobb kerülni. Ilyen a túl rövid, túl szűk, túl kivágott, elhasználódott ruha, a mintás, színes harisnya. Megtudtuk azt is, hogy mi a különbség a minimalizmusra épülő kapszulagardrób és az alapruhatár között. Utóbbiból többféle is lehet, de tisztában kell lenni az öltözködési szintekkel: mást és mást veszünk fel alkalomtól függően. Egy 16-20 darabos kollekcióból legalább 65 napon át tudunk különbözőképpen felöltözni. Végül mindenkit arra kért a stíluscoach, hogy az elhangzottak alapján alakítsa ki a saját igazságát a saját értékrend, gondolatvilág, közeg szerint. Kritikusan, de ítéletmentesen magukkal és másokkal szemben is.