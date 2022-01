Nehéz úgy rendet rakni, ha egy tárgynak valójában nincs is helye a lakásunkban. Az egyszerű és gyors rendrakás titka, hogy minden tárgynak keressük meg az ideális helyet és használat után azonnal oda rakjuk vissza.

Sok portékához ragaszkodunk, de már magunk sem tudjuk megmondani, hogy miért. Kötődhetünk egyrészről hozzájuk emocionálisan, vagy éppen felsejlik bennünk a sokszor hangoztatott mondat: Rakjuk el szívem, hiszen még nem tudni, mire lesz jó! Az igazság szerint azonban érdemes lenne átgondolni, hogy valójában mindenre szükségünk van? A tanácsunk: bátran álljunk neki és válogassunk!

Érdemes a tárgyakat begyűjteni, majd csoportba rakni. Praktikus, ha külön válogatjuk az elektronikus eszközöket vagy épp a hivatalos papírokat. Gondoljuk át, hogy mit is rejtenek a fiókok a házban, mert bizony nagyon sok mindent elnyelnek. A fakkokon belül érdemes használni kis kosarakat vagy elválasztókat, és ezzel máris átláthatóvá válik.

Nagyon sokat segíthet a rendszerezett otthon kialakításában a polcok használata, amelyeket az ajtó fölé, vagy magasan fekvő helyekre is rakhatunk, ezzel teret nyerve a lakásban. A fürdőszoba magasban lévő polcán tökéletes helyet találhatunk a vegyszereknek és a mindig láb alatt lévő takarítóeszközöknek, a szobaajtó feletti polcra pedig feltehetjük a szezonálisan használt ruhákat. Nagyon sokuknak ismerős lehet, amikor már felforgattuk az egész házat egy pár cipő vagy épp egy ruhadarab miatt, amit gondosan elcsomagoltunk tavaly, de sehol sem találjuk. Ilyenkor lehet segítség a felcímkézett doboz, melynek használatával rengeteg időt spórolhatunk meg magunknak: a nagy tárolódobozaink, a fűszertartók vagy a cipősdobozok tartalma már ránézésre megmondható.

Mindenkinek más a stílusa, minden lakás más, más tárolási lehetőségekkel. Mindenkinek meg kell találni, hogy miként is szeretné tárolni és rendszerezni a dolgait. Olyan tárolókat érdemes választani, amelyek jó érzéssel töltenek el minket. Nyugodtan választhatunk műanyag rekeszt, papírdobozokat, de rattan- vagy fonott kosarakat is, ez mind attól függ, hogy melyik megy igazán a ház, illetve a mi stílusunkhoz. A lényeg, hogy bármit is helyezünk bele, átlátható és rendezett legyen.

Ha átválogattuk az egész házat, biztos meggondoljuk, hogy legközelebb veszünk-e pluszban még dekorációs tárgyat, amiből már így is van a házban jó pár, vagy épp még 10 darab vállfát... Legyen szó tárgyakról, élelmiszerről vagy épp ruháról, megkönnyítjük a saját dolgunkat, ha tényleg csak azt vásároljuk meg, amire valóban szükségünk van. Ha tudatosan szerzünk be dolgokat, akkor sokkal kevesebb lesz felesleges, és hosszú távon rendszerezettebb és szellősebb is lesz az otthonunk. Ha a tárgyaink kapnak egy megfelelő helyet, és megtaláltuk a legjobb és leghasznosabb tárolási lehetőségeket, akkor egy átlagos otthonban reggel és este akár 5 perc alatt is rendet tudunk rakni.

A fenti tippeket érdemes végiggondolni, hogy a saját lakásunkban ezekből mit is tudunk hasznosítani, de idővel bármelyiknek is lehet esélyt adni és biztosak lehetünk benne, hogy egy igazán rendezett és áttekinthető otthont varázsolunk.