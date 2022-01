A fiatal hölgyek véleménye megegyezett abban, hogy a Tündérszépek 2022-es szépségmustrája jó lehetőségeket kínál számukra, sok új élményt és kihívást, kalandot tartogat. Szerintük vesztenivalójuk egyáltalán nincs, az önbizalmuk is növelésében segíthet, sőt a szépségiparban jártas szakemberek őszinte véleményére is számítanak. S, akkor ismerjük meg őket. Egyikük, Petrányi Boglárka 24 éves a Komárom-Esztergom megyei Nyergesújfaluról a vőlegényéhez költözött Hévízre. A fővárosban közgazdászként diplomázott lány jelenleg még munkát keres, a szépségversenyre párja nevezte be. A szabadidejében korábban sokat táncolt, most fut és igyekszik formálni az alakját.

Petrányi Boglárka

A lovászi András Evelin szintén 24 éves turizmus-vendéglátás szakos diplomával rendelkezik, ő is a munkalehetőségek között válogat. Elmondása szerint nem ismeretlen számára a szépségipar világa, hiszen régebben a modellkedést is kipróbálta. A fővárosi fotózásokon sokat tanult, de alig várja, hogy elkezdődjön a verseny, szerinte a szépség szubjektív, de belső harmóniával együtt sokat jelenthet.

András Evelin

- Imádom a kihívásokat, ezért bátran belevágtam - ezt már a 20 éves zalaegerszegi Pap Lolita Vivien mondta. - A párom, a barátaim is biztattak, hiszen csak nyerhetek a részvétellel. Sok kortársamat az tartja vissza a nevezéstől, hogy nem hisznek kellően magukban. Erről jórészt az internetes közösségi média felületeken megjelenő ismertebb nők tehetnek, akik a tökéletesség látszata mögé bújnak azzal, hogy a képeiket módosítják különféle filterekkel. Pedig a természetesség mindennél fontosabb, s ezt mutathatja meg az, aki a Tündérszépek versenyre jelentkezik.

Papp Lolita Vivien

A Mediaworks Hungary Zrt. negyedik alkalommal indította el a Tündérszépek országos szépségversenyt, amelyre a 18-29 év közötti hölgyek nevezését várják. A viadal – ahogy eddig, úgy most is – megyei szinten indul, majd a regionális fordulókon keresztül jut el a legszebb 22 lány az országos döntőig.

A megyei fordulóba maximum harminc lány juthat be, ezért sem érdemes sokáig halogatni a nevezést. Saját portfólióval is lehet jelentkezni, de külön kérésre profi fotós is elkészítheti a sorozatot. Regisztrálni a zaol.hu oldalon keresztül elérhető tunderszepek.hu felületen lehet.