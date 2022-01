Sokan tartoznak az első kategóriába. Az azonban vitathatatlan, hogy minden gépjármű-tulajdonos egyik rémálma, hogy saját hibáján kívül baleset részese lesz és a károkozó nem áll meg a helyszínen. Ezzel kapcsolatban ad tanácsokat dr. Bálint Boglárka, a D.A.S. Jogvédelmi Biztosító Zrt. munkatársa.

Szerencsére a legtöbb esetben a közlekedési baleset után megáll mindkét fél, kitöltik az európai baleseti bejelentő lapot és a biztosítókon keresztül rendezik a vétlen fél kárát. Mi a teendő akkor, ha ez nem így történik, mire érdemes figyelni a helyszínen, és egyáltalán van bármi esély arra, hogy a vétlen fél kártérítést kapjon?

Bár a baleset okozta sokk bénító hatású, próbáljunk meg koncentrálni, megjegyezni a károkozó rendszámát és a főbb jellemzőket – gépjárműtípus, szín. Tegyük ezt akkor is, amikor még nem is tudhatjuk, hogy elhajt-e vagy sem. Ha van lehetőségünk, fényképezzük le, írjuk fel, és a fedélzeti kamera is jó szolgálatot tehet ezekben az esetekben. A felvételek ugyanis akár szabálysértési, akár kártérítési eljárásban bizonyítékként szolgálhatnak.

Ha a körülmények miatt sem megjegyezni, sem felírni nem sikerült a károkozó fél rendszámát és menetrögzítő kamera sincs, úgy elsődlegesen a környezetünk segítségét kell kérni. Próbáljunk meg szemtanúkat találni, gyalogosokat, járművezetőket, ugyanis egyáltalán nem kizárt, hogy közülük valaki felírta vagy megjegyezte a rendszámot. Ennek hiányában is elképzelhető, hogy olyan információkkal tudnak szolgálni a károkozó gépjárműről, ami segíthet a károkozó azonosításában. Ez esetben a szemtanúk adatait, elérhetőségét kérjük el, rögzítsük.

Fontos továbbá, hogy nézzünk szét a tágabb környezetben is, mérjük fel, hogy esetleg van-e olyan közterületi kamera, amely felvehette a balesetet. Magyarországon is meglepően sok közterületi kamera működik, de segítségünkre lehet valamelyik bank­automata kamerafelvétele is.

A következő lépés, hogy a helyszínre kihívjuk a rendőrséget. Ezt akkor is érdemes megtenni, ha semmilyen adattal nem rendelkezünk a károkozó gépjárműről, nincsenek tanúk és kamera sem láthatta az esetet. Ennek oka, hogy például ittas sofőr által okozott baleset esetén elképzelhető, hogy ugyanaz a vezető rövid időn belül ismételten balesetet okoz, ami után már nem tud tovább haladni és azonosíthatóvá válik az első balesettel összefüggésben is. Fontos továbbá, hogy a térfigyelő kamerák felvételeit is a hatóság jogosult kikérni. Sokszor ezen kamerák által készített felvételeket csak rövid ideig tárolják, így különösen fontos, hogy körülnézzünk és felhívjuk a hatóság figyelmét az esetleges felvételekre.

A kiérkező rendőrök pedig jegyzőkönyvben tudják rögzíteni a baleset körülményeit. Ezt a jegyzőkönyvet a tapasztalatok alapján sajnos csak két-három héttel a baleset után tudjuk kikérni az illetékes rend­őrkapitányságtól. Érdemes ezért a helyszínre kiérkező rendőrökkel egyeztetni, hogy pontosan melyik rendőrkapitányságon tudjuk kikérni a jegyzőkönyvet, ugyanis ez sok esetben nem egyértelmű.Ha olyan szerencsés helyzetben vagyunk, hogy ismerjük a károkozó rendszámát, valamint a rendőrségi jegyzőkönyv is a birtokunkban van, akkor akár e-mail-üzenetben is felvehetjük a kapcsolatot a Magyar Biztosítók Szövetségével (MABISZ). A MABISZ az a szervezet, amely tájékoztatást tud számunkra nyújtani a károkozó gépjármű felelősségbiztosítójának adatairól. Ezek után már csak annyi a dolgunk, hogy az adott biztosítónak jelezzük a baleset bekövetkeztét, körülményeit, és kérjük káraink rendezését.

Végezetül miért érdemes károkozóként megállni a balesetnél? A morális kérdéseket félretéve nyomos jogi indoka is vannak annak, hogy miért nem érdemes egy közlekedési baleset helyszínéről sietve távoznunk. Abban az esetben ugyanis, ha a közlekedési balesettel érintett jármű vezetője a helyszínen nem áll meg, illetve onnan eltávozik, mielőtt meggyőződne arról, hogy valaki megsérült-e, vagy az életét, testi épségét közvetlenül fenyegető veszély miatt segítségnyújtásra szorul-e, akkor magatartása cserbenhagyásnak is minősülhet. Ezen bűncselekmény miatt a bíróságok akár egy évig terjedő szabadságvesztést is kiszabhatnak. Ha pedig kiderül, hogy sérültje is volt a bal­esetnek, akkor ez 3-5 év is lehet.

Fontos: amennyiben rendelkezünk kötelező gépjármű-felelősségbiztosítással, a károkat a biztosítótársaság fizeti meg helyettünk, és ha személyi sérülés nem történt, valamint rendőri intézkedés sem, akkor nem kell büntetőjogi vagy szabálysértési felelősségre vonástól tartani.

