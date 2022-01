A civil szervezet a lakosság, az önkormányzatok és az állami szervek figyelmére is számítva veszi sorra a három tevékenységet, melyek a tapasztalatok alapján évről évre a legtöbb problémát okozzák. Az élre a fecskefészkek eltávolítása kívánkozik. Az MME szerint az épületfelújításba kezdő tulajdonosok, illetve kivitelezők gyakran nincsenek tisztában azzal, hogy a védett fecskéket (és denevéreket) is érintő munkák természetvédelmi hatósági engedélyeztetéskötelesek, és csak a szaporodási időszak szünetében, ősztől tavaszig végezhetők. Ezért hallani újra és újra lakott fecskefészkek tömeges leveréséről nyaranta. A szakértők szerint az engedélyek kiadásakor fontos hangsúlyozni, hogy a fészkek eltávolítása után biztonságosan és hatékonyan kell megakadályozni a fecskék visszaköltözését a munkálatok ideje alatt, továbbá a befejezés után műfészkekkel kell pótolni a megsemmisült madárotthonokat.

Márciusig kellene biztonságossá tenni a sérült vagy áramütés-veszélyes fehérgólya- fészkeket is. Fokozottan védett madárfajról van szó, melynek fészkei is oltalom alatt állnak. Az egykor kéményeken fészkelő gólyák ma már döntő részben a kisfeszültségű elektromos hálózat oszlopaira települnek, ám ebből gyakran következik vészhelyzet. Egyrészt a fészkek a téli viharokban megsérülhetnek, illetve gyakori jelenség az is, hogy a fészek eleve érintkezésben van a vezetékekkel. Ez különösen csapadékos időben veszélyes. Évről évre sok madár pusztul el áramütés következtében, de a rövidzárlatok miatt zavarok lehetnek az áramellátásban is. A megoldás az oszlopokra telepített magasító állvány, amire a kormányhivatalok csakis költési időszakon kívül, március 31-ig adhatnak engedélyt. A fák és bokrok kivágása számos okból lehet indokolt. A bel- és árvízkár megelőzését szolgáló hullámtértisztítás, az elektromosvezeték-hálózatra felnövő ágak eltávolítása, visszavágása azonban jól tervezhető és ütemezhető az őszi-téli időszakra. Ezért indokolatlan, a természetvédelmi és állatvédelmi törvénybe ütköző a munkákat a madarak költési időszakára hagyni - zárta a felsorolást az MME.