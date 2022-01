Lugosi Alexandra klinikai és mentálhigiéniai, valamint gyermek- és ifjúsági szakpszichológus szerint minden januárban emberek milliói tesznek fogadalmakat, s ugyanennyien fogják megszegni is őket.

- Az emberek többségének a december az ünneplésről szól - szögezi le a szakember. - Pácienseim zöme ilyenkor hajlamos elengedni magát, hiszen véleményük szerint az ünnep önmagunk és mások kényeztetéséről szól. Megengedik maguknak, hogy többet egyenek és még kevesebbet mozogjanak, mint máskor, de közben tudatosítják magukban, hogy ez csak átmeneti időszak, majd január elején megálljt parancsolnak. Általában ekkor már körvonalazódik bennük, mit fogadnak meg az új évre (több mozgás, még több diéta, de népszerű a cigarettáról való leszokás is).

A szakember szerint az új évet gyakran ruházzuk fel mágikus erővel, mintha attól várnánk, hogy a hőn áhított változás elindul. Ilyenkor azonban gyakran válhatunk az úgynevezett "hamis remény szindróma" áldozatává. Ezt a kifejezést a pszichológiában akkor használják, ha egy személy a viselkedésének, magatartásának megváltoztatásával kapcsolatosan irreális elvárásokat támaszt önmagának. Gyakran ezen elvárások okozzák a bukást és a kudarcot, hiszen lehetetlen betartani és megfelelni nekik. Véleménye szerint már az elején fontos tisztázni magunkban, mit várunk valójában az új évtől. Mire vágyunk, min szeretnénk változtatni, és az valóban jó lesz-e nekünk.

" Év elején szinte telt házzal üzemelnek a konditermek, és hatalmas mennyiségben fogynak a különböző csodaszerek, nikotintapaszok - folytatta Lugosi Alexandra. - A hirtelen jött változtatásra való vágyakozás azonban sok esetben hamar alábbhagy, amit kudarc, elkeseredettség s a cél feladása követ. Az emberek ilyenkor hajlamosak újabbnál újabb időszakokat kijelölni a "nagy" változásra, keresik a misztikus dátumokat. Félreértés ne essék: a változtatás nagyon jó, ahogy a célok kitűzése is, csak a módszerrel akad probléma. A legfontosabb, hogy szembesítsük magunkat azzal, hogy amin változtatni akarunk, az valóban káros ránk nézve. A célok kitűzését általában nem előzi meg gondos tervezés, hogy milyen módon is érhetjük el azt a bizonyos célt. Fontos, hogy egyszerre egy dologra koncentráljunk, hiszen ahogy mondani szokták, "egy fenékkel nem lehet két lovat megülni..."

Lugosi Alexandra: Ne legyen titok a fogadalom Fotó: ZH-archívum

- Vegyük figyelembe a tényt, hogy szokásaink megváltoztatása önmagában is nehéz feladat. Így ha újévi fogadalmakat teszünk, tervezzünk tudatosan, és jelöljünk ki részcélokat. Például ne azt mondjuk, hogy hetente hatszor megyek edzésre, vagy nem eszem többet édességet, hanem annyit: heti szinten mozgok, amennyi jólesik, vagy hetente 2-3 alkalommal fogyasztok csak édességet.

Lugosi Alexandra szerint az is lényeges - babona ide vagy oda -, hogy ne legyen titok a fogadalom, hiszen a környezetünk segítő szándéka is hasznos lehet. Vonjunk be barátot, családtagot és ismerőst is a folyamatba, hiszen a társaságnak motiváló ereje van, és az eredményeket pozitívan befolyásolja. Legyen a jeligénk a türelem és az elfogadás, s mindig emlékeztessük magunkat, miért tesszük, a motiváció lendületet, energiát adhat. Ha pedig egy módszer nem működik, gondoljuk át újra, és dolgozzunk ki újat. Tekintsünk a célra mint ajándékra, amelyet saját magunknak adunk.