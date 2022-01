A bajcsai városrészben élő Koczor Boglárkát mindig is érdekelte a szépségipar, a szépségversenyek rejtélyes világa, s kíváncsiság is hajtotta, hogy milyen változást hozhat a viadalon való részvétel az életében. Elhatározásában a környezete is támogatta, a család, a barátok és az ismerősök szerint a Tündérszépek olyan nívós seregszemle, mely új impulzusokat adhat számára.

- Őszintén szólva, amikor megláttam a többi nevezőt, kicsit összeszorult a gyomrom – folytatta. – Mindenki kifejezetten csinos, bájos és sportos volt, s a bemutatkozások alapján kiderült: határozott személyiségű lányok alkotják a mezőnyt. Ezek alapján nagy kihívásként tekintettem a részvételt, de ettől nem rémültem meg, inkább erősebbé tett, s bíztam magamban, a kisugárzásomban. Ettől függetlenül meglepett a zalai szakértő zsűri döntése, ugyanis egyáltalán nem számítottam arra, hogy az országos ítészek elé kerülhetnek a fényképeim. Jólesett a pozitív visszacsatolás, az utcán megismertek, sok gratulációt kaptam. Bár nem jutottam be a legjobbak közé az országos mezőnybe, ezt egyáltalán nem bántam, jó élményeket adott számomra és talán az önbizalmamat is megerősítette.

Boglárka élete valamelyest tényleg megváltozott: szeptember óta edzőterembe jár, személyi trénerrel igyekszik formába hozni a testét. Szerencsére sok fotós keresi az internetes közösségi oldalakon, közös egyeztetést követően kizárólag számára tetsző munkákat vállal el. Szerinte nem egyszerű feladat a fotós objektíve előtt mozogni, pózolni, rengeteg élményt adott az évek során.

- A legjobb emlékem az volt, amikor egy koncepció mentén egy teljes stábbal dolgozhattam, sminkessel és fodrásszal - mesélte. - Ez egy nagyon jó hobbi, de mellette a Pécsi Tudományegyetem magyar-angol szakos tanárnak készülök, konkrétan külföldieket szeretnék oktatni a magyar nyelvre. S, mivel szeretnék több lábon állni, ezért elvégeztem egy műkörömépítő tanfolyamot is.



A fiatal lány szerint a kortársainak nem kellene sokat gondolkozniuk a nevezésen, vágjanak bele bátran, ez a verseny kiváló lehetőség arra, hogy hozzá hasonlóan megerősítsék az önbizalmukat és megmutassák milyenek valójában. Másrészt nincs vesztenivalójuk, rengeteg élménnyel gazdagodhatnak.

A Mediaworks Hungary Zrt. immár negyedik alkalommal indította el a Tündérszépek országos szépségversenyt, amelyre a 18-29 év közötti hölgyek nevezését várják. A viadal – ahogy eddig, úgy most is – megyei szinten indul, majd a regionális fordulókon keresztül jut el a legszebb 22 lány az országos döntőig.

A megyei fordulóba maximum harminc lány juthat be, ezért sem érdemes sokáig halogatni a nevezést. Saját portfólióval is lehet jelentkezni, de külön kérésre profi fotós is elkészítheti a sorozatot. Regisztrálni a zaol.hu oldalon keresztül elérhető tunderszepek.hu felületen lehet.