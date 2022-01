A viadalra ezúttal is bármely horgász nevezhetett, ám a szabályok szerint a kifogott zsákmányt a tógazdáknak hitelesíteniük kellett.

Az elmúlt esztendőben a legnagyobb halat – a képünkön is látható, 14,89 kilogramm tömegű busát – a Zalabaksán rendszeresen horgászó zalaegerszegi Dima Tom fogta, még július 31-én. Bár nagyobb halak ezt követően is akadtak horogra, ám ezt a rekordot az év hátralévő részében már nem tudták megdönteni. Kulcsár Diána tógazda lapunknak azt is elmondta, hogy a szerencsés horgásznak a fogásért járó vándorkupát hagyományaiknak megfele­lően az előző év nyertese, Borsos Róbert adja majd át – egy későbbi, még egyeztetés alatt álló időpontban.