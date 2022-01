A nemrégiben megjelent felmérés adatai szerint az uniós lakosságnak csupán 15 százaléka fogyaszt az ajánlásokban szereplő napi 5 adag zöldséget és gyümölcsöt, miközben a lakosok 30 százaléka egyáltalán nem fogyaszt rendszeresen ezekből. A magyar adatok sajnos eléggé hasonló eredményeket mutatnak (36,3, illetve 8,2 százalék), amellyel a lista alsó harmadának elején foglalunk helyet. A nemzetközi iránymutatásokkal összhangban a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége is a napi ötszöri zöldség- és gyümölcsfogyasztás mellett teszi le a voksát. Ebből ideálisan 3-4 adag zöldséget és 1-2 adag gyümölcsöt kellene fogyasztani. Egy adagnak számít 1 nagyobb paprika, illetve 1 nagyobb alma.



A zalaegerszegi dietetikus, Monori Krisztina szerint a zöldségek és gyümölcsök számos szempontból nélkülözhetetlenek az étrendünkben. Elmondta: élelmi rostjaik a beleinkben élő és egészségünket nagyban meghatározó jótékony hatású bélbaktériumok fő táplálékai, melyek elfogyasztásával ezek a mikroorganizmusok olyan szerves savakat termelnek, melyek számos jótékony funkciót látnak el szervezetünkben. Emellett, ha zöldségekkel és gyümölcsökkel is növeljük a rostbevitelünket, nagyban tehetünk többek közt a népbetegségnek számító székrekedés, aranyeres betegségek ellen is, mert javítják a székletürítés gyakoriságát és minőségét, illetve megköthetnek számos a bélfallal érintkező káros anyagot is. Tekintve, hogy a magyar fér­fiak európai és világszinten világelsők között vannak a vastagbéldaganatok előfordulási és halálozási statisztikáiban, kiemelendően fontos lenne növelni körükben (is) ezeknek az élelmiszereknek a fogyasztási gyakoriságát.



– A felmérések szerint a magyarok vásárlási szokásait elsősorban nem egészségügyi szempontok, hanem az ár diktálja – folytatta. – Sajnos az elmúlt időszak áremelkedései a zöldség- és gyümölcsárakban is megmutatkoznak, ami újabb gátja lehet a táplálkozási mutatók javulásának. Ugyanakkor nemcsak az árak, hanem a megfelelő edukáció hiánya is lehet oka az alacsony fogyasztásnak. Jellemző, hogy az emberek nem kötik össze azt, hogy a napi étkezési szokások milyen mélyrehatóan befolyásolják aktuális és hosszú távú egészségi állapotukat. Minden második magyar ember szív- és érrendszeri betegségekben, minden harmadik pedig daganatos betegségek miatt hal meg, melyek nagy része tudatosabb életmóddal megelőzhető lehetne. A tudatos életmódbeli szokásoknak a táplálkozás az egyik sarokköve.



Egy érdekességre is felhívta a figyelmet a szakember: jellemzően a nők lelkiismeretesebb zöldség- és gyümölcsfogyasztók, mint a férfiak. Ennek sokféle oka lehet: a magyar konyha hagyományosan hús- és szénhidrátalapú, magasabb zsírtartalmú fogásokból áll, melyek a férfiak körében sokkal népszerűbbek. Ezeket az ételeket szoktuk meg, ezeket az étkezési szokásokat hozzuk magunkkal, és sok esetben ezeket is adjuk tovább. A „szokáslánc” egy kis odafigyeléssel áthangolható egy egészségesebb irányba, amelyben hangsúlyosabb szerepet kell hogy kapjanak a zöldségek, gyümölcsök. Fontos tudatosítani, hogy ezek fogyasztása nem szabadon választható, hanem kötelező eleme a megfelelő táplálkozásnak.



– Az első cél legyen az, hogy a 3 főétkezésben kis mennyiségben, de egyáltalán megjelenjen valamilyen zöldségétel, ami lehet friss saláta, savanyúság, párolt zöldség, sült zöldség – fogalmazta meg ajánlásait a dietetikus. – Megannyi recept áll rendelkezésünkre az interneten, de kezdetnek készítsünk zöldséges-húsos ragukat, rakott ételeket, reszelt répával vagy cukkinivel felturbózott fasírozottat. Fókuszáljunk az idényjellegűekre: télen savanyú káposzta, káposztafélék, sült gyökérzöldségek, tavasszal-nyáron friss salátafélék. Az édességek helyett pedig válasszuk a gyümölcsöket. A változás mindig magunkban kezdődik, ha legalább a heti nagybevásárlásnál tudatosabban választunk, pár hét után észrevehető változásokat tapasztalhatunk. Ha pedig az étrendi szokásaink mellett a mozgásunkra, alvásunkra is elkezdünk jobban odafigyelni, akkor hosszú távon is megváltozhat nemcsak a saját, hanem a gyerekeink élete is.