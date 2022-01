A gránátalmának, anyakönyvi nevén a Punica granatumnak amúgy is szezonja van, a kis gömbölyű bőrszütyőre emlékeztető gyümölcs ráadásul akciós áron kínálta magát az üzletekben, így könnyebb szívvel terheltük meg vele az eléggé kivéreztetett családi büdzsét. Igaz, nem haraphatunk csak úgy bele, küzdeni kell érte, hogy megkóstolhassuk, de megéri, hiszen különlegesen finom, kellemesen savanykás gyümölcs. Különböző rafinált módszereket dolgoztak ki, hogy hozzájuthassanak a belbecshez, nálam egyik sem vált be. Egyszerűen a tetején, ahol csészelevél- maradványokból koronát kreált magának, "kalapot" vágok rá, óvatosan derékig lehámozom a héját. Előtűnik a többrekeszes szerkezete, így legalább látom, hol lehet darabokra törni. Az egyes kamrákat hártya választja el egymástól, ezek mentén óvatosan leszemezgetem. A héja vastag, ehetetlen, semmilyen adatot nem találtam, hogy valamire használhatnánk, így a komposztban a helye. Viszont vörös, lédús takaróval körülvéve sok-sok magot rejt - ez az ehető része, amelyet nyersen vagy léként feldolgozva fogyasztunk. A szuperélelmiszerek között tartják számon, egy csészényi gránátalma 144 kalóriát és 24 gramm cukrot, 7 gramm rostot, 3 gramm fehérjét tartalmaz. Gazdag C-és K-vitaminban, folsavban, káliumban.

Egészségügyi hatása jelentős: a rendszeres gránátalma- fogyasztással csökkenthető a vérnyomás, laboratóriumi vizsgálatok pedig arra utalnak, hogy a gránátalma-kivonat blokkolja azokat az enzimeket, melyek károsítják az ízületeket az osteoarthritisben szenvedő betegeknél. Bioaktív vegyületei gyulladáscsökkentő hatásúak, így segíthetnek az ízületi lobok esetében is. Gyümölcsünk antibakteriális és vírusellenes tulajdonságokkal is rendelkezik, ami hasznos lehet a gyakori fogínybetegségek, -gyulladás, parodontitis, fogsorsztomatitis és a gombás fertőzések gyógyításában. Több bizonyítékot is találtak arra, hogy a gránátalma javítja a memóriát. Sebészeti betegeken végzett vizsgálatok tanúsága szerint a gránátalma- kivonat megakadályozza a memóriazavart a műtétek után. Egy másik tanulmány szerint memóriapanaszokkal küzdő 28 idős ember verbális és vizuális memóriamarkereit jelentősen megerősítette az egy hónapon át rendszeresen fogyasztott gránátalma.

A gránátalma gazdag az edzések teljesítményét javító élelmi nitrátokban - futópadon futó 19 sportolón végzett vizsgálat eredménye: a fél órával korábban elfogyasztott gránátalma jelentősen javította a véráramlást, késleltette a fáradtság kialakulását, és növelte az edzés hatékonyságát. Bár még további vizsgálatokra van szükség, úgy tűnik, a gránátalma - akárcsak a cékla -növeli a fizikai teljesítményt. Bebizonyosodott, hogy ünnepi gyümölcsünk jótékony hatással van a szívbetegségekre, javítja a koleszterinprofilt, és védi az LDL-koleszterint az oxidatív károsodástól.

A gránátalmából is lehetünk önellátóak, több, mediterrán éghajlathoz szokott gyümölcshöz hasonlóan mifelénk is megél, csak meg kell keresni számára a kellően védett helyet. Ne ültessük fagyzugba, huzatos helyre, óvjuk a metsző északi szelektől - állítólag ahol a füge megterem, ott jó helye van a gránátalmának is. Könnyen szaporítható tősarjról, magról és hajtásdugványról is, ilyenkor cserépbe ültessük, és párás, meleg helyen gondozzuk.