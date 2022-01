Bíró Lajost a hazai gasztronómia „vájthasúinak” nem kell bemutatni, ám a többiek kedvéért azért fussunk végig az életrajzon. A 71 éves sztárszakács és étterem-tulajdonos 1950-ben született Gyulán, gyermekkorát Pakson töltötte. Felcseperedve vendéglátóipari technikumot végzett, ezután két évig szakácsként dolgozott, később pincér volt a Volga Szállóban, majd az Olimpia Hotelben ténykedett.

Aztán 1975-ben az amerikai nagykövetség séfje lett, 1982-től pedig a Vörös Sárkány gasztrofőnöke volt. Később, majd’ 18 éven át, a Múzeum Kávéház és Étterem egyik tulajdonosaként és főszakácsaként volt ismert, 2004-től pedig a fővárosi Bock Bisztrót vezeti, amelynek balatoni „kistestvére” 2014-ben nyitott Vonyarcvashegyen. Közben Koppenhágában is volt étterme, többször dolgozott külföldön, idehaza pedig 2009-ben elvállalta a Mesterszakácsok című televíziós vetélkedő bírájának szerepét.

Bíró Lajos Az év vendéglőse volt 2008-ban, a következő évben pedig az Amerikai Chef Akadémia tagjának választották, és ebben az esztendőben megkapta a hazai Arany Érdemkeresztet is. A teljesség igénye nélkül: a Magyar Bocuse d’Or Akadémia elnöke 2015-ben Gundel Károly-, 2019-ben Dining Guide életműdíjat kapott.

Saját életrajza azonban kevéssé érdekli – mert mindent elért, mindent megkapott, szögezi le. Azt mondja: motivációt számára ma már egyedül Japán nyújt(ana), de 70 fölött nem hajlandó tizenkét-tizennégy órát repülni.

– Öt évvel ezelőtt voltunk Szingapúrban, és nekem akkor dagadt be életemben először a lábam, úgyhogy azóta ezt is hátrébb teszem a fejemben – fogalmaz a sztárséf. – Tudom, hogy beképzelten hangozhat, de nekem nincs bakancslistám, mert a szakmám által szinte mindent elértem, amire ember vágyhat. Bejártam a világot, rengeteg kiváló helyen ettem, jó cipőim, ruháim, szakácskabátjaim voltak és vannak. Bevallom, márkabolond vagyok. Volt hajóm, motorcsónakom, voltak lovaim, motorjaim, s most, 71 évesen, utóbbiak nyergébe visszaültem. Épp azt beszéltük a múltkor a haverokkal: elégedett és boldog ember vagyok. Ha most nekem azt mondanák: mostantól számítva van két hónapod, gyorsan pótold, amit elmulasztottál, nem nagyon tudnám, mit vakarjak össze.

Bíró Lajost (ma már) nem lehet(ne) levenni a lábáról egy igazán jó steakkel, mert olyanból (is) sokat evett, s ételekből-italokból is mindent megízlelt már, amit akart. Azt mondja, „ő nem az a szakács, aki ahogy öregszik, egyre bunkóbb”, sőt: az idő előrehaladtával egyre műveltebb, tájékozottabb lett. Szereti a zenét, a verseket, sokat olvas – de ehhez sikeresnek kellett lennie saját szakmájában.

– Néhány éve megkérdezte tőlem egy újságíró: meddig csinálom még? Azt mondtam: amíg meg nem halok – fogalmaz a hazai gasztronómia egyik élalakja. – Azt remélem, ez gyorsan és minden komplikáció nélkül megy majd. Úgy képzelem, kinyitok egy üveg bort, megiszom és elalszom. Ám amíg élek, azt szeretném, hogy ne legyek rászorulva senkire és ne hülyüljek meg, mert az borzasztó lenne.

Bíró Lajos úgy fogalmaz: 71 éve alatt mindent megkapott az élettől – a szerelemben is. „A negyedik feleségemet emésztem”, magyarázza, majd a magánéleti kitérő után ismét a szakmáról beszél. Tokióban például van egy hatalmas, másfél méter átmérőjű oszlop, amelyen a világ legjobb séfjeinek a neve szerepel. Az övé rajta van. Mit lehet(ne) ehhez hozzátenni? A legjobb, ha ennek kapcsán is idézzük őt: „Imádok villogni, elszálltam magamtól, beképzelt vagyok, de mindezt fölvállalom. Ugyanakkor azt hiszem, úgy, ahogy – ha néha nehezen is –, de azért elviselhető maradtam.”

Ma már, saját bevallása szerint, sokkal csendesebb, mint korábban volt, mert rájött: így is lehet. Azért persze megfeddi a riportert, ha olyat kérdez, amire már „ezerszer” válaszolt. De azért becsületből nekifutunk, hogy megfejtsük: „miből lesz a cserebogár”?

– Ezt már annyiszor elmondtam, gyerekek: én nem az a szakács vagyok, aki a nagymamája szoknyáját fogta és toporgott – szögezi le. – A pénz miatt jöttem ebbe a szakmába, nem is akartam szakács lenni. Annak idején azt láttam, a pincéreknél mindig rengeteg pénz van, mulatnak, szórják a lóvét, s nekem ez tetszett. Emiatt jöttem erre a területre, és sohasem bántam meg.

Bíró Lajos és Gumhert András (b) közösen varázsolta el a publikumot Forrás: Péter B. Árpád / Zalai Hírlap

Megint idézzük őt: „Három nap alatt annyit kerestem, mint anyám egy hónap alatt. Nem, nem szégyelltem. Jó volt.”

De aztán az asztalok mellől a konyhába került, ma pedig már tudja s hirdeti is: „sz.rt csinálni ugyanannyi energiába kerül, mint jót, utóbbihoz csak egy kicsit több odafigyelés kell”.

Bíró Lajos minderre a 70-es évek közepén jött rá. Akkor került ugyanis az amerikai követségre, ahol napi két óra tanulást, szabadprogramot biztosítottak neki. Nézhette volna a wimbledoni közvetítéseket, vagy éppen a filmeket a tévében (persze, ilyen percek is akadtak), de ő ehelyett olvasott, tanult, recepteket tanulmányozott, s ennek eredményeként „híresen jó volt a konyhánk”, jegyzi meg. Ekkoriban ismerkedett a kínai gasztronómiával, amivel sikert aratott a külképviseleten. Ennek is köszönhető, hogy négy és fél év alatt mindössze „talán három menü ismétlődött”.

– Az öntudatos szocialista dolgozó világában kicsit másra tanítottak – szögezi le a séf. – Azt mondták: Lajos, maga itt nagyon komoly feltételekkel s időbeosztással keresi meg a pénzét, jól meg kell dolgoznia érte, ezért tanulja meg, legyen szíves, hogy amikor elmegy elkölteni, ugyanilyen szigorral és igényességgel tegye. Én azóta nem adok borravalót a pincérnek, ha nem ízlik a kaja. Előtte persze másként volt. Itt fordult meg velem a világ.

Együtt főzni (majd enni): jó. Miklós Beatrix, a Hévízi Turisztikai Egyesület elnöke és Horváth Ferenc vezérigazgató Forrás: Péter B. Árpád / Zalai Hírlap

Azóta, ahogy mondja, megelőzi a korát. Elment technikákat ellesni például Pekingbe, Sanghajba, Észak-Koreába és Észak-Európába, ennek köszönhetően „olyan alapanyagokat használtam, amit a szakácsok 90 százaléka nem ismert, nagy része pedig talán még most sem ismer”.

Bíró Lajos szerint a magyar gasztronómia nemzetközi megítélését a Bocuse d’or feltétlenül javíthatja. Ezért – bár nincsenek jóban, de – sokat tett Molnár B. Tamás, szögezi le. Ő ismertette meg a szakma hazai képviselőivel a Michelin-csillagokat is.

„A történelemből viszont tudjuk: aki a forradalmat elkezdi, sosem fejezi be”, magyarázza a jelent, majd hozzáteszi: a nemzetközi vérkeringésbe a Bocuse d’or által került be a hazai gasztronómia, amelyért sokat tett Széll Tamás, aki rendre kiválóan szerepelt a nemzetközi megmérettetéseken, s egy országot állított a szakma mellé. Bíró Lajos szerint ez a verseny a magyar gasztronómia fel­emelkedésének egyik záloga.

A sztárséf az első vendége volt a hévízi Hotel Európa fit új sorozatának, a FitKitchennek, amely céges csapatépítő tréningek, valamint főzni tudó és fejlődni kívánó baráti társaságok, szállóvendégek és környékbeliek számára is nyitott – mondja a sajtós-közéleti show-ban is részt vevő Horváth Ferenc vezérigazgató, emlékeztetve: megfordult már náluk Polyák Lilla, Szulák Andrea, Hegyi Barbara, Stohl András és Gesztesi Károly is, de most a gasztrotradíciót magasabb szintre emelik – Gumhert András séf vezetésével.

Szóba kerül a jövőben a sous­-vide technológia, a mentes ételek főzése, a hal készítésének fortélya, vagy éppen az amerikai konyha rejtelmei – de a lényeg ezen túl akár az irodalomban is kereshető.

Hogy is mondta Oscar Wilde?

„Egy jó vacsora után az ember bárkinek megbocsát. Akár még a saját rokonainak is.”