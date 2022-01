Böröczky Bulcsú

A balatonboglári Böröczky Bulcsú hat évvel ezelőtt kezdett el fotózni. Drónképei segítségével a Balaton legtitkosabb zugaiba is bepillantást nyerhetünk. Helyismeretének és kiváló technikai felkészültségének köszönhetően egy csapásra az internet kedvencévé vált. Olyan szemszögből mutatja meg a természet szépségeit, amit hétköznapi ember sosem láthatna. Két pályázatot is megnyert, legutóbb a Magyarország 360 fotós versenyen 37 ezer pályamű közül választották be balatoni tájképét a legjobb hatvan közé. Mint mondja, a tél a kedvence.

A téli Balaton elképesztő madárvilága

Forrás: Böröczky Bulcsú

– Januárban születtem, és mindennél jobban szeretem a téli csendet és nyugalmat. Ez a legkedvesebb évszakom, előszeretettel fotózom a téli Balatont. Ilyenkor a ritkán látható, különleges fények és színek után kutatok, amikor ködös az idő, vagy átsejlik a nap, és megvilágítja a kékes-türkizes vizet. A nád pedig már nem zöld, hanem narancssárga színű.

Nagyon szeretem, ha rendesen befagy a Balaton, megjelennek a jégbuborékok, és olyan lékeket láthatunk, amelyeken vízi madarak úszkálnak. A vastag zúzmarás táj is a kedvenceim közé tartozik, de a szürke, borongós időben is mindig kimegyek fotózni. Visz a lelkem. Drónt használok a legszívesebben, a fotózáshoz mindig a legújabb eszközöket alkalmazom. Ha összeilleszteném az összes képemet, akkor fölülről kirajzolódna az egész Balaton.

Mészáros Annarózsa

Mészáros Annarózsa jelenleg a likeBalaton.hu fotóriportere. Anyai ágon negyedik generációs fényképész. Édesanyjának műterme volt, mondhatjuk azt is, hogy Annarózsa fényképezőgéppel a kezében született. 2006-ban szerzett fényképész képesítést. Kedvelt témája a művészet, a zenészek és a színházi előadások, de nemrég családjával a Balatonhoz költözött, így legújabban a tó környékének életét kapja lencsevégre. Mint mondja, a téli fotózás azért jelent kihívást számára, mert nem szeret fagyoskodni.

Fagyott buborékok a parton

Forrás: Mészáros Annarózsa / likebalaton.hu

– Bár a telet nem szeretem, a téli fotózás mégis sokkal izgalmas dolog, mint a nyári. A színek plasztikusak, szinte monokróm jellegűek. Az egésznek van egy lüktetése. A hó, a jég és a dér megérkezésével egy anderseni mesevilág jut eszünkbe. Kézzel foghatóvá válik a reccsenő hideg, izgalmasak a csikorgó felületek.

A víz inkább olajos, és a nádasnak is más a hangja, amikor a kis buzogányok meg vannak dermedve. Mindezt a képeken úgy kell visszaadni, hogy a néző érezze a jég szagát, vagy síkosságát!

Hallja, ahogy ropog a hó! És ennek az egésznek van egy csendessége. A téli fotózásban benne van a karácsony közelsége: az ünnepi fények, és az otthon melege, ami ellensúlyozza a kinti zord időjárást. Ilyenkor sokkal többet járok le a partra, mint nyáron. Élvezem, hogy nincsenek emberek. Nemrég költöztünk a Balaton mellé, és most láttam először olyan jégbuborékokat, melyeket a fagy és a szél hozott létre a parton. És bár majdnem lefagytam, hosszú perecekig csak fotóztam. Szinte űrbéli volt a táj.

