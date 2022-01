Hagyomány szerint vízkeresztkor leszedtük a karácsonyfát, s ezzel együtt a legtöbb lakásból eltűnik az ünnepi dekoráció is. Visszakerülnek az üveggömbök, kismanók a dobozok mélyére, véget ért a girlandok, karácsonyi pálcikák időszaka is. A karácsonyi szövetek, párnahuzatok, szarvasos piros takarók, asztalterítők és székhuzatok is visszakerülnek a szekrényekbe. A lakás ilyenkor olyan csupasznak, lehangoltnak tűnik. Vége van a karácsonynak, de még nem kezdődött el a tavasz. A farsangra hangolódás irányába nem igazán érdemes elindulni, az nem éppen a lakásdíszítés tematikája. De akkor mégis, mit lehet tenni ebben az átmeneti időszakban?

A tél még javában tart, a januári időjárás adhat tehát kellő ihletet az otthon dekorációinak továbbgondolására. Igaz, manapság már csak álom a szép, hangulatos tél – jéggel, kristállyal, hóval és deres ablakokkal –, de a hajdanvolt fehér telek emlékeiből bőven meríthetünk ma is ötleteket. Első körben a karácsonyfáról lehámozott fényfüzéreket vegyük elő – sőt mi több, nem is kell eltenni őket a fa lecsupaszítása után. Összegömbölyítve tehetjük lámpásokba, üvegekbe, így a hangulatos megvilágítás a még mindig korai sötétedés idején, továbbra is télies hangulatot áraszt. A tél tematikájába jól illik a korcsolya, szánkó, hópehely, száraz virágok fenyőágakkal, termések – tobozok, gesztenyék, makkok – és még a kötött anyagok használata is. Íme pár ötlet a dekorálásra.

A szánkóra sajnos nem sok szükség van manapság, még ha szállingózik is a hó, túl sokra nem megyünk vele. A karácsonyfa helyére állítva, szépen „felfényelve” azonban igazán különleges dekorációs elemmé válhat. Polcokat is állíthatunk bele, melyekre további téli díszeket vagy növényeket tehetünk. A fényfüzérek mellett a hófehér, girlandhoz hasonló leveles dekorációk is csodás kiegészítőként kerülhetnek az ablakkeretekre, tükrökre, asztali futókra. Mintha csak a havas-jeges téli tájat hoztuk volna be az otthonunkba. Ha van otthon „kiszuperált”, kinőtt korcsolya, azt is felhasználhatjuk dekorációként. Ha ilyenünk nincs, megteszi például a romantikus, csipkés, filcből készített csodaszép kézműves termék is. A korcsolyát akaszthatjuk a korábbi adventi koszorú elé fenyővel, száraz ágakkal, csipkebogyóval, fényfüzérrel, selyemszalaggal is. De tehetjük akár kopogtatóként az ajtóra is, szintén tetszés szerinti dekorációval.

A gyerekeket is bevonhatjuk a munkába: készítsenek egyszerű fehér papírból csipkés hópelyheket, melyeket kétoldalas ragasztóval tehetünk a korcsolya köré az ajtóra vagy akár az ablaküvegre is. A nád, ágak és termések csodás kompozíciót alkotnak ilyenkor a vázában, fenyővel dekorálva vagy anélkül. Ezeknek egyébként mű változatuk is kapható, igazán élethű kivitelben. A száraz termésekből azonban nincs szükség műre: gyűjtsünk fenyőtobozokat és halmozzuk egy kosárkába. Jöhet hozzá bármilyen télies dekor: gomba, róka koma vagy csak egy kis műhó. A gyerekeket itt is bevonhatjuk: fonálból készíthetnek apró sapkákat, melyeket aztán a tobozokra tehetnek. Mindamellett, hogy különleges, igazán kreatív és télies megoldás is egyben.