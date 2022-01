Nocsak! Piedesztálon a mi hétköznapi, könnyen ter­meszthető vagy bármikor beszerezhető zöldségünk? A ScienceDirect webhelyen közölt számos tanulmány a nitrát kiváló forrásának nevezi a céklát, alias vörös répát.

A cékla vízben oldódó nitrogéntartalmú pigmenteket, úgynevezett betalainokat tartalmaz. Ezek a betalaminsav immónium-származékai és két fő csoportra oszthatók: a vörös-ibolya (bétacianinok) és a sárga (bétaxantinok) pigmentekre, amelyeket széles körben hasznosítanak élelmiszerekben természetes színezékként, s amit E162 jelzéssel látják el. A cékla összes pigmentjének több mint 80 százaléka bétacianinokból, főként betaninból és annak izomerjéből áll.

Répánk gazdag vitaminforrás, többek között A-, C-, B1-, B2-, és B6-vitamint, folsavat, ásványi anyagokat (kalcium, vas, magnézium, mangán, foszfor, réz, cink, kálium, szelén), fenolokat, karotinoidokat, élelmi rostokat tartalmaz és magas antioxidáns-kapacitással dicsekedhet. Az egész világon népszerű zöldséget ősidők óta ismeri az emberiség, a babilóniaiak és a föníciaiak már időszámításunk előtti második évezredben is nagy mennyiségben termesztették. Európa északi részére a rómaiak juttatták el, Nyugat-Európában manapság már évente 200 ezer tonna céklát termelnek, amelynek 90 százalékát zöldségként fogyasztják el. A maradékból zöldséglé, színező élelmiszer és élelmiszer-színezék készül. Hazánkban a XVII. században vált ismertté, s azóta a kertészek egyik fő zöldségnövénye. Nagyobb területen Szekszárd, Baja és Debrecen környékén termesztik, de nem hiányzik a kiskertekből sem.

Zalában leginkább savanyított változatban kerül asztalra. Az „eltevés” legegyszerűbb módja: a céklagumókat megmossuk, megfőzzük, majd meghámozzuk és felszeleteljük. Az üveg aljára tormadarabokat, 1-2 teáskanál köménymagot szórunk és belerakjuk a céklaszeleteket. Víz, ecet, só, cukor felhasználásával erősebben fűszerezett salátalét főzünk, belekeverünk 1 kávéskanál tartósítószert is. Ha a lé langyosra hűlt, ráöntjük a céklára és az üveget lezárjuk.

Készíthetünk frissen nyers céklasalátát is: a meghámozott nyers (közepes méretű) céklát lereszeljük, megsózzuk, elkeverjük 1 teáskanál akácmézzel, 1 teáskanál balzsamecettel, 1 evőkanál tökmagolajjal – azonnal fogyasztható. Reszelhetünk bele lila hagymát, almát, fűszerezhetjük őrölt köménnyel. Próbáljuk ki köretként is! A céklákat hámozzuk meg, vágjuk félbe vagy negyedekbe, öntsünk egy tálba olívaolajat és jó alaposan forgassuk meg benne a cékladarabokat. Sózzuk meg, csomagoljuk alufóliába, tegyük hőálló tálba és 190 fokra előmelegített sütőben süssük fél órán át. Óvatosan szedjük le az alufóliát, tegyünk a céklák mellé héjastól fokhagymagerezdeket, rozmaringágat is süssük további fél órán át. Ellenőrizzük, hogy rendesen megpuhult-e.