Huszonhárom évvel ezelőtt, 1999. augusztus 11-én dél körül sötétségbe borult Magyarország. A teljes napfogyatkozást akkoriban a zalaegerszegi sportcsarnok előtt az egyesület jóvoltából és Bánfalvi Péter közreműködésével követhette nyomon a több ezer fős kíváncsi közönség, a távcsövére rögzített kamerának köszönhetően pedig a helyi televízió nézői sem maradtak le az eseményről. Bevallom így utólag, jóleső érzés, hogy személyesen lehettünk ott, ugyanis hazánkból legközelebb 2081-ben lesz észlelhető ez az ember életében ritka égi jelenség. A zalai csillagászok előzetes ismeretterjesztő előadásainak köszönhetően pedig nem történt szemkárosodás, ezt utólag jegyezte meg dr. Szalczer Lajos szemész főorvos.

Bánfalvi Péter: Csodás érzés, amikor a gyerekek kérdeznek Forrás: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

A fizika-matematika szakos pedagógus és nyugalmazott iskolaigazgató máig tisztán emlékszik, amikor hároméves korában először tekintett az égre és követte nyomon az első, 1957-ben felbocsátott orosz Szputnyik műhold repülését. Mondhatni, megpecsételődött a sorsa, azóta le sem veszi szemét a csillagos égről, azóta is izgalomba hozza minden űrkutatással kapcsolatos felfedezés. Sokat köszönhet laikus édes­anyjának, aki rengeteget mesélt neki a naprendszerről, a csillagképekről, az üstökösökről. Bánfalvi Péter legnagyobb érdeme talán az, hogy mindezt a hatalmas tudást pedagógiai érzékenységgel, leleménnyel adja át az utókornak. Lelkiismeretes és türelmes ismeretterjesztő tevékenységének köszönhetően az egykori, már közel 60 éves tanítványok a mai napig hangosan köszönnek rá az utcán és beszélnek a közös észlelésekről. Mindent elmond az a tény is, hogy az osztálytársak még mindig jobban emlékeznek az általa közölt csillagászati érdekességekre, mint a Pitagorasz-tételre. Nem szegte kedvét az sem, amikor a közeli kis faluban elfelejtették meghirdetni az ismeretterjesztő előadását, így a házigazda szervezőnek és fiának mesélt családias légkörben a csillagokról, bolygókról.

– Csodás érzés, amikor a gyerekek lelkesen kérdeznek, sokuk nagyon tájékozott egyébként – mondja mosolyogva az amatőr csillagász, aki egyben a TIT Öveges József Ismeretterjesztő és Szakképző Egyesület elnöke. – Megható számomra az is, amikor rosszcsontnak tartott, káromkodó fiataloknak egyszer csak eláll a lélegzete, miután belenéznek a távcsőbe. Ennyi év után is találkozom olyanokkal, akiknek még mindig mellbevágó a Szaturnusz, a Jupiter vagy a Hold látványa.

A fiatal amatőr csillagász első, saját készítésű távcsövével, 1971 októberében Forrás: Bánfalvi Péter

– Mikor vált komollyá a gyermekkori hobbi?

– Egyszer édesapámmal részt vettem a híres professzor, Kulin György egerszegi előadásán 1970-ben. A nagy tekintélyű szakember számos kisbolygót és üstököst fedezett fel, a magyar amatőr csillagászat atyjának tartják. Szerény volt, nagyon sokat tett a közösségért. Példájára csatlakoztam a Csillagászok Baráti Köréhez, s megtanultam tőle, mennyire fontos a gyakorlati élmény nyújtása. Két olyan távcsövet készítettem, amihez saját kezűleg csiszolta a tükröket. Amikor a Munkácsy Szakmunkásképző Iskolába kerültem, önéletrajzomból már tudták, hogy csillagászattal foglalkozom. Akkoriban adták át az iskola udvarán felállított városi csillagvizsgálót, aminek a vezetésére kértek fel. Tömegek fordultak meg a bemutatóinkon.

Azt már bizonyára sokan tudják, hogy a Vega egyesületnek köszönhetően 2014 óta távirányítással működő csillagvizsgáló üzemel Bánfalvi Péter kertjében, amelyet a világ bármely pontjáról használhatnak. A meglévő berendezés decemberben kiegészült egy hétkamerás, hőérzékeny allsky rendszerrel, amely 24 órán át figyeli az égboltot meteorok, meteoritok után kutatva. Az elmúlt ősszel öt ilyen berendezés került Magyarországra, ezekkel így együtt belátni az ország egész égterét. A félmillió forintos rendszert adakozó kedvű tagtársuk ajándékozta az egerszegi szervezetnek. 2010 óta működik egy kisebb rendszer Péter lakásának erkélyén, az kisebb égterületet fog be, ám még mindig sok adatot közöl.

Bánfalvi Péter fiatalokkal a 407. sz. Munkácsy Mihály Szakmunkásképző Iskola udvarán működő csillagdában. A fotó 1978-ban jelent meg a Képes Újságban Forrás: Bánfalvi Péter

– Alig üzemeltük be ezeket az infrasugárzásra is élesített új kamerákat december elején, néhány napra rá, december 17-én értékes megfigyelésünk volt. Este fél hétkor a zalaegerszegi, győri és bajai kamerák rögzítették a fényes tűzgömb útját. Célunk, hogy a tudományt mindenképpen meteorit-anyagmintához juttassuk. Sok esetben a Naprendszeren kívülről érkeznek ezek a darabok. Gondoljunk bele, milyen horribilis összeg lenne idehozni egy Hold- vagy Mars-kőzetet. A legutolsó megfigyelt magyarországi meteorit-hullás egyébként az 1940-es években volt. A meteorrajok maximumainak változása, a radiánspontok (kisugárzási hely) változása számos tudományos cikk alapja. Olyan adatbázis jött már létre, amit disszertációkhoz is használhatnak. Most azon tanakodunk, hogy működtessük-e mindkét rendszert. Én addig lelkiismeretesen leülök minden reggel, hogy lássam, mit rögzített a régebbi, egykamerás berendezés éjszaka.

Az amatőr csillagászt ezenkívül nagyon érdekli az űrkutatás és az asztrofotózás, utóbbit szeretné minél jobban megtanulni. A karácsonykor fellőtt James Webb űrtávcső ugyancsak hónapokig ad majd beszédtémát a kutatók és laikusok körében.

A beszélgetés végén azért még szó esik a földönkívüli élet lehetőségéről, a hitről és vallásról. Bánfalvi Péter nem titkolja, katolikus neveltetést kapott és ma is jár templomba, ez azonban nem zárja ki azt, hogy tudományos alapossággal vizsgálja a körülöttünk lévő világot. Az őt ismerőknek talán éppen ez a fajta szemléletmód teszi szimpatikussá személyiségét.

Búcsúzóul szerényen hozzáteszi: számára azért annyira megtisztelő a mostani kitüntetés, mert ezzel egyszerre ismerik el a szűkebb közösségért tett és a tágabb közönséghez szóló ismeretterjesztő, szervező tevékenységét.