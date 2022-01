- A Vince-napnak hagyománya van községünkben, s természetesen mi is tartjuk a szokásokat. Nagy Tamás atya a bő termés reményében nálunk is megszentelte a szőlővesszőt - mondta a polgármester. - Annyiban viszont más ez a program a megszokottól, hogy mi villásreggelivel kezdünk, hiszen éhgyomorra nem tanácsos bort inni. Márpedig ezen a programon bőven csúszik le bor a torkunkon, hiszen tizenkét gazda is jelezte, hogy szívesen vendégül látja népes csapatunkat a pincéjében.