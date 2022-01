A Téli madárvendégeink című, madárgyűrűzéssel is egybekötött programot a madáretetés népszerűsítése okán szervezte meg a minap a nemzeti park. A rendezvény helyszínéül az igazgatóság őriszentpéteri központját választották, hiszen ott nemcsak fényképes vetítéssel tudták közel hozni a résztvevőkhöz a madárfajokat, de arra is lehetőség nyílt, hogy madarász függönyhálóval néhány egyedet be is fogjanak.

Faragó Ádám zoológus, a természetmegőrzési osztály munkatársa a madarak bemutatása közben magyarázta el a résztvevőknek a téli madárvilág jellegzetességeit és érdekességeit. Emellett szólt a téli madáretetés közvetlen és közvetett módjairól. Mind mondotta: az ember a madarak életmódját is befolyásolja azáltal, hogy elképzelhetetlen mennyiségű élelmiszert dob ki a szemétbe, hiszen így akaratlanul is hozzásegítjük a hazánkban telelő fajokat ahhoz, hogy zordabb időjárási körülmények között is eleséget találjanak maguknak. Ezzel viszont átrajzoljuk elterjedési térképüket és vonulási útvonalaikat, más fajokat pedig becsalogatunk a városokba, amivel szintén befolyásoljuk életmódjukat. Faragó Ádám hozzátette: ezzel a közvetett gondoskodással is segítünk rajtuk, ám a madarak szempontjából jóval hasznosabb, ha az etetésük tudatos, rendszeres tevékenységgé válik. Ráadásul ezáltal abban a felemelő élményben is részünk lehet, hogy a madáretetők környékére összegyűlt viszonylag könnyen felismerhető egyedeket figyelhetünk meg.