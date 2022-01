– A karácsonyi ünnepek után januárban sokan tesznek fogadalmat az új évre, hogy többet mozognak majd – kezdte. – Engem is többen kerestek már azzal, hogy észrevették magukon, felszaladt pár pluszkiló, amit le szeretnének adni. Persze ez nem az év végi ünnepek napjainak számlájára írható, hanem valószínűleg hosszabb időszak „eredménye”, de az év elejére többen új kezdetként is gondolnak, és belevágnak az életmódváltásba. Ez jó kiinduló időpont.

A személyi edző hozzátette, az év eleji kezdés azért is jó, mert a testnek időbe telik, amíg eléri a kívánt változást.

– Ha valaki a nyári nyaralás előtt egy-két hónappal észleli, valamit tenni kellene a formásabb idomokért, akkor az idő kevés arra, hogy tartós eredményt érjen el – folytatta. – Ilyenkor jönnek a drasztikusabb módszerek, fogyókúrák, amelyeknek lehet kedvező hatásuk, viszont nem tartom jónak, mert a hirtelen változás nem lesz hosszú távú, és előfordulhat, hogy kétszeresen, háromszorosan is visszaszedi a leadott kilókat, mert nem alakul ki életmódváltás, hanem egy hirtelen sokkhatás érte a szervezetet. Legalább fél év kell a látványos és hosszú távon fenntartható eredményhez, ezért ha januárban belevágnak, nyárra elérhetik a kívánt eredményt. Persze ez attól is függ, ki mennyire kitartó, illetve attól is, milyen a genetika, hiszen van, akinek többféle ételről is le kell mondania a cél eléréséért, míg más ehet kalóriadúsabb étkeket, mert a megfelelő mozgással ezt kompenzálja.

Horváth Eszter hangsúlyozta, ha elhatározzuk magunkat, fontos, hogy olyan edzésformát válasszunk, amelyet szívesen végzünk, és általa kicsit ki is kapcsolódunk a hétköznapi mókuskerékből.

– Ha megszeretjük az edzést, szívesen csináljuk, és változást is látunk magunkon, az nagyon motiváló – magyarázta. – Így könnyebb kitartónak lenni. Ezért érdemes személyre szóló edzésformát választani szakember segítségével. Nagyon sok lehetőség van, sok múlik az edzőn is, a szakmai felkészültségén. Fontos, hogy elérhető célt tűzzünk ki magunk elé, ilyenkor az edzést és a hozzá párosított étrendet sem szenvedés betartani. Januártól nyár elejéig lehet a szárnyakat bontogatni, közben kiderül, ki hogyan alkalmazkodik ezekhez. Van, akinek kisebb problémával jár az étkezésen változtatni, és van, aki a mozgást építi be jobban a mindennapokba. A kettő együtt működik, az életmódváltásban a rendszeres mozgás és az egészséges, mértéktartó étkezés karöltve van jelen. Ha szokássá válik mindez, akkor van nyert ügyünk.

A személyi edző hozzátette, hogy nem kell aszkéta életmódra váltani, azaz lemondani teljesen a gasztronómiai élvezetről, belefér egy-egy szelet torta vagy sütemény alkalmanként, de mellette ne maradjon el a mozgás sem, és étkezzünk tisztán, egészségesen. Tartsuk a fehérjék, szénhidrátok, zsírok arányát, részesítsük előnyben a szezo­nális zöldségeket, gyümölcsöket, és figyeljünk oda a magasabb rostbevitelre.

– Emellett próbáljunk rendszeresen mozogni – mondta. – Ajánlott legalább napi fél óra mozgás, ha egyórás edzésről vagy intenzívebb testmozgásról beszélünk, akkor heti két-három alkalom. De ha csak heti egyszer jön össze, az is nagyon jó, csak legyen rendszeres, és minden héten szakítsunk rá időt. Napjainkban nagyon sok mozgásforma közül választhatunk.

A személyi edzést sokan keresik, szeretik az emberek, ha odafigyelnek rájuk, de nagy a hajlandóság a csoportos edzések iránt is. A stresszoldó mozgásórák is népszerűek a felgyorsult, feszült mindennapokban, itt harc­művészeti elemekkel kom­binálják a gyakorlatokat.

Horváth Eszter azt is elmondta, hogy tapasztalatai szerint lényeges az embereknek, hogy jól nézzenek ki, akár a divattrendekhez igazodva. Ezt az is mutatja, hogy az utóbbi években a fitneszszakma eléggé felkapott lett, vagyis nagyobb a kereslet a fitneszszakemberek iránt.

– Fontos az embereknek, hogy jól érezzék magukat a bőrükben.