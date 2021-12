1. Ingyen részt vehetsz egy profi fotózáson!

A Tündérszépek versenyre idén is nevezhetsz saját képekkel, ám ha még nem volt lehetőséged egy hivatásos fotós kamerája előtt szerepelni, akkor sincs minden veszve. A jelentkezőknek teljesen ingyen biztosítunk egy profi fotósorozatot, amelyben nemcsak hétköznapi ruhákban, hanem estélyiben, illetve fürdőruhában is megmutathatod magad. Nem érdemes kihagyni, ugye?

2. Rengeteg önbizalomra tehetsz szert!

Az elmúlt három év tapasztalata szerint, a Tündérszépek résztvevői csupa pozitív élménnyel gazdagodtak versenyünk alatt. Az általunk is biztosított fotózás rengeteg dologra megtanít: többek között pózolni, mosolyogni és egy jókora önbizalomfröccsöt is ad. Azt pedig még nem is említettük, hogy milyen csodás élmény csinos ruhában és szép sminkben belenézni a tükörbe!

Az online fordulókban nemcsak a szakmai, hanem a közönség szavazatait is megszerezheted. Ismerősök, barátok és idegenek is voksolhatnak rád, s a sok pozitív visszajelzés szintén önbizalmat adhat számodra.

3. Kapcsolatokat építhetsz ki

Versenyünkön találkozhatsz olyan profi szakemberekkel, akik rengeteg jó tanáccsal tudnak szolgálni, ha a jövődet a modellvilágban képzeled el. Az idei évben például a döntősök mentora Kárpáti Rebeka 2013-as Miss Universe Hungary, két mentortársa pedig a Magyarország Szépe címet 2018-ban elnyerő Szarvas Andrea, valamint a szintén 2018-as BLife szépségkirálynő, Miss Queen első udvarhölgy, divatmodell Eszenyi Eszter lesz.

A Tündérszépek után több olyan versenyző volt aki, ha nem is győzött, de kinyíltak számára a modellvilág kapui.

Tündérszépek 2022 – Mutasd meg magad a világnak!

IDE kattintva jelentkezhetsz.