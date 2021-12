Mára – az okosórák, mobiltelefonok általánossá válásával – hihetnénk, elveszítették ezt a funkciójukat, de a hagyománytisztelet természetesen a templomtornyok óráinak működésben tartását diktálják. Zalaegerszegen, a Berzsenyi és Kosztolányi út sarkán hosszabb ideje vakon állt az az elektromos óra, ami pedig korábban jó szolgálatot tett a buszállomásra igyekvőknek, ha már minden perc számított, s nem volt idő telefont, karórát nézegetni a járatunk indulásáig. Hőmérő is volt rajta. Természetesen reklámhordozó is volt. Ma örömmel láttam, hogy hosszabb idő után ismét működik. Lehet, hogy egyszer az Európa téri épület tornyának órái is működővé válnak? Bár az önkormányzat előtti zenélő óra eligazít bennünket az időt illetően, de mégis olyan jó lenne, ha ezek a szerkezetek is megfelelnének eredeti feladatuknak.

Forrás: Matyovszky Márta