Hazánk egyik leggyakoribb denevérfaját tisztelhetjük benne, mely nyáron templomok, kastélyok, családi házak padlásán húzza meg magát, de panelépületek réseibe, burkolatok alá is betelepedik. Röpte lassú, lomha, így főleg nyíltabb mezőgazdasági területeken, legelőkön, gyümölcsösökben vadászik. De kertekben, parkokban is gyakran próbál zsákmányt szerezni. Nem csak a levegőből, de a talajfelszínről és a növényzetről is összegyűjti a nagyobb bogarakat és lepkéket.

A kis késeidenevér arca nagyon jellegzetes Fotó: MME/Estók Péter