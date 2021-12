A klasszikus téli sportágak hó hiányában kevésbé űzhetők, és hazánk időjárása az elmúlt években e tekintetben is sokat változott. A klasszikus havas hetek és hónapok száma igencsak lecsökkent, viszont nem kell lemondania senkinek arról, hogy hódoljon akár a havas, jeges sportágaknak is. Kezdjük is mindjárt a síeléssel, noha hazánk korántsem mondható sínagyhatalomnak. Viszont több százezer honfitársunk van, akik évről évre felkeresik a síterepeket, s ebből a szempontból már idehaza is bővültek a lehetőségek. Az egerszegi HUSKI Hósport Síklub vezetője, a háromcsillagos nemzetközi minősítésű (ISIA) oktató Huszár Imre is erre hívta fel a figyelmet.

– Természetesen a környező országok legközelebbi síterepei azok, melyeket elsősorban felkeresünk, de idehaza is bővültek a lehetőségek – tájékoztatott a szakember. – Hozzánk, Zalához Eplény van a legközelebb, mintegy százharminc kilométerre. Amint a hőmérséklet engedi, hóágyúkkal is készítenek havat. Ezenkívül, idehaza is fellendült a műanyag pályák használata, igaz, ezek elsősorban a síoktatás tekintetében hasznosak. Nem kell messze elutazni órákat venni, hogy az alapokat elsajátítsuk. Ebből a szempontból örömteli, hogy a hamarosan elkészülő Alsóerdei Sport- és Élményparkban is létesül ilyen műanyag pálya. Nemcsak kezdőknek ajánlott, haladóknak is, hiszen tökéletesíteni lehet a meglévő tudást.

Addig is marad a hó. Huszár Imre elmondta, ők is tervezik, hogy szerveznek csoportokat Eplénybe egy-egy napra, ahol oktatással is foglalkoznak majd.

Egyelőre Zalaegerszegen a Jégcsarnok a legideálisabb helyszín téli sportot űzni. A létesítmény vezetője, Hunyadi Bianka elmondta, szombaton és vasárnap (17–20 óra) a közönségkorcsolyázás továbbra is nagyon népszerű, amit havonta egyszer jégdiszkóval „dobnak fel”. Korcsolyabérlésre is lehetőség van, ezenfelül továbbra is működik gyerekek számára az Ovikori program. Akik pedig kezdő gyerekeknek számítanak, azoknak hétfőn és kedden, valamint csütörtökön és pénteken, azaz heti négy alkalommal 16.45-től ingyenes lehetőség van a korcsolyázásra. Az egerszegi Dísz téren pedig a Jégcsarnok idén is felállította korcsolyapályáját, amely január másodikáig lesz nyitva. Hétfőtől csütörtökig (16–20 óra között), pénteken (16–21), hétvégenként pedig 10 és 12, valamint 14 és 21 óra között vannak nyitva.

Műanyag sípályát Egerszegen is használhatnak majd. Fotó: Katona Tibor

Aki maradna a földön, azaz ha télen is szeretné magát karban tartani, ott van a „leguniverzálisabb” sportág, a futás. Futni persze mindenki tud, de Lakatos Roland ultrafutó (Zalaegerszegi Aszfaltszaggatók SE) segítségét kértük abban, milyen jó tanácsokkal látná el azokat, akik a téli hidegben is szeretnék magukat megmozgatni.

– A legelső maratonomat sima pamutmelegítőben teljesítettem, ráadásul esőben – kezdte ezzel Roland, de gyorsan hozzá is tette: – Viszont senkinek nem javaslom ezt követni, de azért a legdrágább ruházatra sem feltétlenül szükséges egyből beruházni. A megfelelő réteges öltözködés ilyenkor nagyon fontos, azonban mindenkinek saját magának kell kitapasztalnia, milyen hőmérséklet és szél mellett mi az ideális. A túlöltözés ugyanúgy hiba lehet, mint az elégtelen ruházat. Nulla fok környékén és hosszabb futás esetén a kesztyű már jó eséllyel szükséges. Tartsuk be a fokozatosságot, a nulláról kezdve ne kezdjünk túl hosszú futással. Különösen indokolt az óvatosság most, járvány idején. Senki nem tudhatja, milyen kihívással néz szembe éppen az immunrendszere, érdemes rá vigyázni.

Lakatos Roland: Télen is lehet futni, de csak átgondoltan.Forrás: ZH

Amit még feltétlenül szükséges megemlíteni: a futás végeztével, kiizzadva semmiképpen se ácsorogjunk a hidegben 1-2 percnél többet, a lehető legrövidebb időn belül húzódjunk melegebb helyre! Télen igencsak rövid a nappal: akár munka előtt, akár munka után futna valaki, azt jó eséllyel sötétben tudja már csak megtenni. Nincs ezzel gond, de keressük meg hozzá a legalkalmasabb útvonalakat. A jeges, csúszós terep nagyon veszélyes lehet, és ugyanígy érdemes kerülni az elhagyatott, kivilágítatlan részeket is, különösen ha egyedül sportolunk. Aki azonban szereti a társaságot, feltétlenül keressen futótársakat! Így nem csak élvezetesebb a mozgás, de még hasznos tanácsokkal is el tudjuk látni egymást, hiszen mindannyiunknak más-más területen van nagyobb tapasztalata. Szerencsére mindezt egyre könnyebb megtenni, hiszen az utóbbi években mindenütt nőtt a futás népszerűsége. Zalaegerszegen például klubom, a ZASZ (Aszfaltszaggatók) társasága fogadja nagy szeretettel a futókat, akár kezdőket is, vasárnaponként 9 órakor lehet hozzájuk csatlakozni egy közös edzésre a Városi Sportcentrum atlétikapályáján.