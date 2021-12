Németh Eszter dekoratőr szerint a lakás vagy a családi ház díszítése közben sokan megfeledkeznek arról, hogy a bejárati ajtót és környékét, a teraszt, erkélyt, sőt akár a kaput is dekorálhatjuk kültéri elemekkel. Ma már széles választékban kaphatók kifejezetten kültérre gyártott fényfüzérek, girlandok, de akár magunk is készíthetünk díszeket mindabból, amit a kertben és az erdőn találunk. Szedjük össze a különféle tobozokat, ne dobjunk a tűzre minden lemetszett ágat, és a megunt, kinőtt szőrmés textileket is felhasználhatjuk. Így készíthetünk például tobozokból girlandot, szőrmékből, műanyag savanyúságos vödörből, a folpack papírhengeréből rénszarvast.

Az örökzöld fenyők ágait szintén felhasználhatjuk, kültéren tovább szépek maradnak, és kevesebb bosszúságot okoz körülöttük a takarítás, mint a lakásban. Nagyon szép és nem szúr a tiszafa ága, gyönyörű, de szúrós a magyal, felhasználható a tuja zöldje. Kis fenyőfákat vagy akár karácsonyfát is készíthetünk belőlük, ha összedrótozott, összegyűrt újságpapírt kúp alakúra formázunk és egy ágba szúrjuk. Talp­nak megteszi egy virágcserép, amelybe apró köveket szórunk, hogy a szél ne borítsa fel. Nagyon egyszerű és gyors díszt készíthetünk pár klasszikus tobozból és különböző hosszúságú, széles piros szalagokból. A szalagok végeire ragasszuk a tobozokat, a másik végüket fogjuk egybe, kössük össze és akasszuk fel. A régi, megunt korcsolyát, szánkót feldíszítve kedves díszt készíthetünk az ajtó mellé, de készülhet kézzel festett tábla vagy krétatábla üdvözlő felirattal, jókívánságokkal. A kapura, ajtóra tegyünk kopogtatót, amely természetes anyagokból készüljön.

A tobozokat színesíthetik a csipkebogyók, kökény- ágak. Hóemberfigurát fatörzs­szeletekből készíthetünk, kanyarítsunk piros sálat a nyakába, vagy egyszerűen fessük fel egy barnára festett raklapra. OSB lapból szintén kivághatunk hóember- vagy fenyőalakot. A manók még mindig divatosak, kültérre szintén elkészíthetők. Összedrótozott, kúp alakra formált újságpapírra ragasszunk mohát, ez lesz a sapkája. Alá ragasszunk szőrmét, a közepére tegyünk orrot. Egy piros textilből kivágott kör alakzat szélét húzzuk össze, tömjük ki vatelinnel, ragasszuk a szakállra, a sapka alá. A ruhája egymásra halmozott fenyő- és tujaágakból készülhet. A sapkája végére is tehetünk egy piros gömböt.

A különféle kisebb-nagyobb lámpások ugyancsak trendik. Tehetünk bele ledes izzót, vagy berendezhetünk kis életképeket téli figurákkal, apró fenyőkkel, fehér vatelinnel. A legegyszerűbb, ha félig megtöltjük karácsonyfára való, színes gömbökkel és a tetejére kötünk néhány színes, piros csíkos, kockás szalagot.

A teraszra a télre kiürült függő virágtartókba ugyancsak tehetünk díszeket. Kis fenyőágakat, tobozokat, akár egy rövid, elemes ledsorral különleges téli világításnak használható.

A kerítésre nagy girlandok készülhetnek madzagra dróttal egyenként felerősített fenyőágakból. Ahol egy-egy girland összeér, oda tegyünk nagy piros masnit. A kültéri dekorációk hasznos alapanyaga a moha, a vessző, a fa, a juta vagy zsákvászon, a nyírfa fehér kérge vagy ága. Utóbbi hiányában bármilyen faágat befesthetünk fehérre a havas hatás elérése érdekében. De csak az egyik felére kerüljön festék, arra, amelyik felül lesz.

Érdemes a műanyagokat kerülni, a kültéri díszítéshez használjuk inkább a természetben megtalálható anyagokat.