2021.11.24. 09:00
Íme a zalai mozik szerdai kínálata
ZALAEGERSZEG
Art mozi: 16.15 Könyvesbolt Párizsban (olasz-francia-amerikai vígjáték); 18.00 Aline – A szerelem hangja (kanadai-francia filmdráma); 20.30 Rejtély a Riviérán (francia krimi-vígjáték); Cinema City: 17.30, 17.45, 20.00 Szellemirtók – Az örökség (amerikai akcióvígjáték); 20.30 King Richard (amerikai életrajzi dráma); 15.00 Csapda a neten – oktatási verzió (cseh dokumentumfilm); 15.20 Spencer (angol-német-chilei történelmi dráma); 18.00 Aline – A szerelem hangja (kanadai-francia filmdráma); 14.15, 16.20, 19.30 Örökkévalók (amerikai kalandfilm); 13.50 A farkas és az oroszlán (francia családi kalandfilm); 20.15 Dűne (amerikai-angol-magyar-kanadai sci-fi, dráma); 13.00 Hibás Ron (amerikai-angol akcióvígjáték); 16.00 Venom 2. – Vérontó (amerikai akcióhorror)
NAGYKANIZSA
Cinema: 17.45 Spencer (angol-német-chilei történelmi dráma); 17.30, 20.00 Szellemirtók – Az örökség (amerikai akcióvígjáték); 19.30 Örökkévalók (amerikai kalandfilm); 20.00 Richard király (amerikai sportfilm)