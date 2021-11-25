2021.11.25. 09:00
Íme a zalai mozik csütörtöki kínálata
ZALAEGERSZEG
Art Mozi: 16.15 Encanto (amerikai animációs vígjáték); 18.15 A Gucci-ház (amerikai krimi-dráma); 21.00 Evolúció (magyar-német filmdráma); Cinema City: 13.30, 15.45, 17.30 Encanto (amerikai animációs vígjáték), 15.10, 18.00, 20.15 Nagykarácsony (magyar romantikus vígjáték); 14.45, 17.20, 20.30 A Gucci-ház (amerikai krimi-dráma); 16.45, 19.15 Szellemirtók – Az örökség (amerikai akció-vígjáték); 19.45 Örökkévalók (amerikai kalandfilm); 13.00 A farkas és az oroszlán (francia családi kalandfilm)
NAGYKANIZSA
Cinema: 15.00, 20.00 Nagykarácsony (magyar romantikus vígjáték), 15.30, 17.30 Encanto (amerikai animációs vígjáték); 15.30 Richard király (amerikai sportfilm); 17.00, 19.30 A Gucci- ház (amerikai krimi-dráma); 18.00 Szellemirtók – Az örökség (amerikai akció-vígjáték); 20.30 Spencer (angol-német- chilei történelmi dráma);