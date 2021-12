A direkt termő szőlők ugyanúgy tele vannak értékes vitaminnal, mint nemesített celebtársaik, vastag héjukban a szokásosnál is több a rezveratrol, a növények immunválaszként termelt vegyülete, amely a fertőzéstől védi a gyümölcsöt, de az emberi szervezetben is kifejti jótékony hatását, csökkenti az érel­meszesedés kockázatát. A polifenolok és a rezveratrol együtt gyulladást gátló erővel bírnak, gátolják a ciklooxige­náz enzimek működését és javítják a glükózfelhasználást a cukorbetegeknél. Kozmetikai hatása sem közömbös, állítólag lassítja a bőr öregedését. A kék szőlők cukor- és savtartalmuknak köszönhetően enyhén hashajtó hatásúak, s rosttartalmuk is segíti az emésztést. Fla­vonoidkészletükkel gátolják a vérrögképződést, csökkentik a koleszterinszintet, enyhítik a légúti betegségek, köztük az asztma okozta panaszokat.