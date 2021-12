Horváth Nikolett hozzátette, tavaly nagyon kedvezőek voltak a tapasztalataik – a falubeliek közül többen is járták a település utcáit, érdeklődéssel keresgélve, hogy adott napon melyik ház ablakában gyúlnak ki először a fények -, ezért idén is meghirdették a mozgalmat. Nován ugyanis mindennap pontosan 17 órakor kapcsolták fel az adventi fényeket. Az elmúlt évben ráadásul olyan sikere volt a kezdeményezésnek, hogy idén biztosan lesznek napok, amikor a göcseji községben nem egy, hanem több ablak is „kinyílik” az adventi naptárban. A családi házak mellett ráadásul intézmények, szervezetek is csatlakoztak.

Nován az idén mindennap 17 órakor kapcsolják fel a fényeket