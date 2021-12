Az énekes-gitáros Menyhárt Jenő vezette Európa Kiadó ugyanis jelenleg is aktív, 2018-ban egy négyszámos minialbummal, idén pedig egy 7 dalt tartalmazó gyűjteményes kiadással jelentkeztek. Ez utóbbi a Love 2020 címet viseli, utalva a legendás hírű, többek között a Turista, a Mocskos Idők és a Rendőrlány című dalokat tartalmazó Love’82, valamint az Itt kísértünk – Love ’92 című nagylemezekre, amelyek mindmáig etalonnak számítanak a hazai alternatív zene kedvelői körében. A 19 dalt tartalmazó műsorban természetesen a fentebb említett legendás dalok is helyet kaptak, akárcsak a zenekar számára a kereskedelmi sikert is meghozó 1987-es Popzene, valamint a két évre rá kiadott, a magyar könnyűzene történetében úgyszintén meghatározó Szavazz rám egyes tételei.

Az Európa Kiadó a zalaegerszegi koncerten. A kép előterében Menyhárt Jenő

Fotó: Gyuricza Ferenc / Zalai Hírlap