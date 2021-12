Majd szembejött a Simson másik ikonikus típusa, a Schwalbe is, melynek első generációját KR 51 általános típusjelzéssel, kiegészítés nélkül gyártották 1964 és 1968 között. A ventilátorhűtéses, háromsebességes motort kezdetben csak kéziváltóval, 1965-től opcionálisan lábváltóval kínálták. A típust atlanti kék színben, tundraszürkében, valamint közlekedési narancssárgában láthattuk. Az első évek gyártmányai sok részletben eltértek a későbbi évjáratoktól, így eredeti állapotukban ma is keresett ritkaságokká váltak. A visszajelzők formája eltérő volt, a középső állvány acélból készült, a jármű színére festett, és a hátuljára macskaszem került. A láncházat alumíniumból oldották meg, az ülés krómvázas volt. A zajcsillapítás meglehetősen ritkának tűnt, ami erőteljes, robusztus motorhanghoz vezetett. Az igencsak egyszerű kipufogórendszer is érintett volt. Nagyon magas, 6500 perces névleges fordulatszámon jelentős rezgés volt tapasztalható.

