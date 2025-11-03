november 3., hétfő

Győző névnap

10°
+18
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Meglepetés

1 órája

Így lakmározott a halloweeni csemegéből Loki, a holló és Bukfenc, a mókus (videó)

Címkék#Sóstó Vadvédelmi Központ#holló#mókus

Cuki videót és fotókat közölt a Sóstó Vadvédelmi Központ Facebook-on.

Zaol.hu
Így lakmározott a halloweeni csemegéből Loki, a holló és Bukfenc, a mókus (videó)

Bukfenc, a mókus nagyon örült a meglepetésnek.

Fotó: Sóstó Vadvédelmi Központ/Facebook

Jelmezt sem kellett öltenie Lokinak, a hollónak és Bukfencnek, a mókusnak, hogy kapjanak egy kis csemegét Halloween alkalmából. Egy-egy tökből ehették meg a finomságot, ám némi feladatmegoldásra is szükség volt a megkaparintásához – írta a közösségi oldalán a Sóstó Vadvédelmi Központ.

A Halloween Zalában is látványos volt, képgalériát készítettünk például zalaegerszegi gyerekek felvonulásáról.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu