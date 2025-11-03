Így lakmározott a halloweeni csemegéből Loki, a holló és Bukfenc, a mókus (videó)

Jelmezt sem kellett öltenie Lokinak, a hollónak és Bukfencnek, a mókusnak, hogy kapjanak egy kis csemegét Halloween alkalmából. Egy-egy tökből ehették meg a finomságot, ám némi feladatmegoldásra is szükség volt a megkaparintásához – írta a közösségi oldalán a Sóstó Vadvédelmi Központ.

A Halloween Zalában is látványos volt, képgalériát készítettünk például zalaegerszegi gyerekek felvonulásáról.