Hogy repül az idő!
1 órája
Már egy éve, hogy Sárközi Roland bekerült az X-faktor élő show-jába!
Tavaly egész Zala vármegye izgult a fiatal zalaegerszegi énekesért, aki nemcsak az X-fakor zsűrijét, de a nézőket is lenyűgözte.
Október 27-én volt egy éve, hogy Sárközi Roland bekerült a tehetségkutató élő show-jába - emlékezett meg a pillanatról közösségi oldalán az énekes.
Nem a zalaegerszegi srác volt az egyetlen zalai versenyző a műsorban, hiszen a söjtöri Miklós Vivien is vele tartott. Sajnos Vivien az első élő műsor során kiesett, ám Roland meg sem állt a döntőig.
Gáspár Laci mentortáltjaként Sárközi Roland végül a második helyen végzett.
Ezt ne hagyja ki!Zene füleinknek
2025.07.06. 18:30
Vajon ki ez a gyönyörű lány Sárközi Roland oldalán? – megjelent az új videóklip, itt megnézheti
Ezt ne hagyja ki!Sárközi Roland nem okoz csalódást
2025.05.24. 14:47
Új dallal örvendeztette meg rajongóit az X-Faktor zalai csillaga – itt meghallgathatja!
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre