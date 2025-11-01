Már egy éve, hogy Sárközi Roland bekerült az X-faktor élő show-jába!

Október 27-én volt egy éve, hogy Sárközi Roland bekerült a tehetségkutató élő show-jába - emlékezett meg a pillanatról közösségi oldalán az énekes.

Nem a zalaegerszegi srác volt az egyetlen zalai versenyző a műsorban, hiszen a söjtöri Miklós Vivien is vele tartott. Sajnos Vivien az első élő műsor során kiesett, ám Roland meg sem állt a döntőig.

Gáspár Laci mentortáltjaként Sárközi Roland végül a második helyen végzett.