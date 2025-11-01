november 1., szombat

Hogy repül az idő!

18 perce

Már egy éve, hogy Sárközi Roland bekerült az X-faktor élő show-jába!

Címkék#X-faktor#Gáspár Laci#Sárközi Roland#Miklós Vivien

Tavaly egész Zala vármegye izgult a fiatal zalaegerszegi énekesért, aki nemcsak az X-fakor zsűrijét, de a nézőket is lenyűgözte.

Zaol.hu

Október 27-én volt egy éve, hogy Sárközi Roland bekerült a tehetségkutató élő show-jába - emlékezett meg a pillanatról közösségi oldalán az énekes. 

Nem a zalaegerszegi srác volt az egyetlen zalai versenyző a műsorban, hiszen a söjtöri Miklós Vivien is vele tartott. Sajnos Vivien az első élő műsor során kiesett, ám Roland meg sem állt a döntőig. 

Gáspár Laci mentortáltjaként Sárközi Roland végül a második helyen végzett.

 

 

