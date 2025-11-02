41 perce
Így fogyott le húsz kilót Laky Zsuzsi
Fél percbe sűrítette az elmúlt egy év elképesztő eredményét az egykori szépségkirálynő, Laky Zsuzsi.
Laky Zsuzsi a napokban arról posztolt, hogyan fogyott le. Leszögezte: csodaszer nincs.
Forrás: Instagram
"Az első mérés január elején történt: 83 kg. Akkor még nem tudtam, hogy indulok a Sztárboxban, csak azt, hogy ez így nincs rendben. A felkérés később jött, és pont azért mondtam igent, mert tudtam, hogy hatalmas kihívás lesz, kőkemény munka és lehetőség arra, hogy bizonyítsak magamnak. Napi két edzés, diéta, lemondások..." - írja a közösségi médiában megosztott videó mellé Laky Zsuzsi, a zalai származású szépség.
Mint írja, nem használt semmiféle csodaszert. A kitartó munkával közel 20 kilogrammot adott le, ezt pedig tartani is szeretné.
"Jobban érzem magam, erősebb vagyok, és végre nem csak kilókban mérem a változást, hanem abban is, amit visszakapok általa. Ha valaki megkérdezné, mi a csodaszer, akkor azt mondanám... A csodaszer mi magunk vagyunk!" - zárta sorait.
Cicaharc a ringben: a nagykanizsai szépségkirálynő, Laky Zsuzsi bokszkesztyűt húz
Rettegésben élt Laky Zsuzsi – volt párja rendszeresen megverte