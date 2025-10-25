október 25., szombat

32 perce

Miért szaladt fel 2 kiló Tótpeti Lilire, és hogyan varázsolta el egy zalai lány a Megasztárt?

Címkék#celeb#Tótpeti Lili#kvíz#bulvár#Megasztár

Zaol.hu

A zalai bulvár-celeb hírekkel igyekszünk mindenről beszámolni, ami a zalai származású hírességekkel történik, de akár arról is, ha Zalában jár egy híres személy. Így volt ez a közelmúltban az országosan ismert üzletemberrel, Jákob Zolival is, aki megadta a módját a látogatásnak, hiszen ikonikus tűzpiros Ferrarijával érkezett vármegyénkbe. Tótpeti Lili modell és műsorvezető pedig 2 kilóval lett nehezebb legutóbbi vakációja után, annyira jól sikerült - de vajon hol is járt? Töltsd ki a kvízünket, és rögtön kiderül, hogy olvastad-e a róluk szóló cikkeinket!

1.
Melyik népszerű városban kapcsolódott ki nemrég Tótpeti Lili?
2.
Melyik zalai településről próbált szerencsét Boros Eleonóra a Megasztárban?
3.
Melyik zalai városba látogatott el a közelmúltban Jákob Zoli?
4.
Milyen eszközt ajándékozott most annak a zalai diáknak, akivel már tavaly is találkozott?
5.
Mikor versenyez legközelebb Molnár Flóra úszó?

 

