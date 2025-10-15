A börtön ablakába...
47 perce
Mikor két világ találkozik, avagy megvan a varázsa ha a kocsma mellett van a börtön (videó)
Megmosolyogtató videó pörög a TikTik-on.
"A börtön ablakába, soha nem süt be a nap..." dalolják vidáman a közismert börtönballadát a zalaegerszegi börtön lakói, amelybe a szomszédban lévő kocsma vendégei is beszálltak. A vidám pillanatokról készült videót még szeptemberben tették fel a TikTok videómegosztó platformra, és már több ezer felhasználóhoz eljutott.
Mutatjuk mi is:
