A börtön ablakába...

47 perce

Mikor két világ találkozik, avagy megvan a varázsa ha a kocsma mellett van a börtön (videó)

Címkék#KisKocsma#börtön#Beatrice#TikTok

Megmosolyogtató videó pörög a TikTik-on.

Zaol.hu

"A börtön ablakába, soha nem süt be a nap..." dalolják vidáman a közismert börtönballadát a zalaegerszegi börtön lakói, amelybe a szomszédban lévő kocsma vendégei is beszálltak. A vidám pillanatokról készült videót még szeptemberben tették fel a TikTok videómegosztó platformra, és már több ezer felhasználóhoz eljutott.

Mutatjuk mi is:

@kiskocsma7 Pedig mi vártunk titeket egy italra 😥#foryou #kocsma #zalaegerszeg #piac #börtön ♬ eredeti hang - KisKocsma

 

 

A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
