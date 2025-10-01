Szürreális élmény: 7 teltházas koncertet adnak, pedig nem is zenészek

Az MVM Dome előtt készült képekkel illusztrált posztban a magyar youtuber testvérpáros ezt írta: az volt a célunk, hogy mindegyikőtökkel közösen tudjuk megünnepelni ezt az elmúlt 15 évet, de őszintén nem számítottunk arra, hogy több, mint 100 ezren el is jönnétek személyesen! Bár az utolsó napokra jelenleg még vannak szabad állóhelyek, úgy néz ki nemsokára bejelenthetjük, hogy mind a 7 koncert teltházas lesz!

A Pamkutya kilövésre kész, akarom mondani Osbáth Norbert és Osbáth Márk youtuber testvérpáros jövőre hétszer is megtölti az MVM Dome-ot Budapesten

Fotó: Pamkutya/Facebook

Youtuber testvérpáros: mit tud a Pamkutya?

A Pamkutya tagjai, Osbáth Norbert (Béla) és Osbáth Márk (Pista) azonnal leszögezték: tudjátok, hogy nem vagyunk zenészek, és épp emiatt valójában senki sem tudja még, hogy pontosan mire is lehet majd számítani ezeken az estéken. Épp ezért esik jól nekünk ez a hatalmas bizalom a részetekről, és ígérjük, hogy mindent megteszünk, hogy emlékezetesek legyenek ezek a koncertek.

Őrültségben a legjobbak

Majd ezzel folytatták: már az elmúlt hetekben is sokat ötleteltünk a show felépítésén, a dalok sorrendjén és a színpadképen, de mostantól az elméleti tervezgetés mellett a gyakorlatban is belevágunk a felkészülésbe. Énektanár, edzés, és rengeteg-rengeteg próba vár ránk, de szerencsére maximális lelkesedéssel tudunk most ennek nekifutni. Persze hatalmas vállalás ez most nekünk (és láttuk a kommentekben, hogy sokan féltetek is minket), de belegondoltunk, hogy valójában már 15 éve ezt csináljuk, hogy túl nagyot álmodunk, de aztán valahogy mégis sikerül megcsinálnunk. Csak volt amikor Afrikából jutottunk haza pénz nélkül, máskor kamerát küldtünk az űrbe, vagy a legnagyobb magyar hóembert építettük meg. Ez a mostani talán az eddigi legkomolyabb kihívásunk lesz, de izgatottan várjuk.

Maradnak a neten?

Ahogy fogalmaztak: bár a következő fél évben rengeteget készülünk majd a koncertekre, ettől még nem tervezünk teljesen eltűnni a netről! Valószínűleg nem is tenne jót nekünk, ha most 6 hónapra bezárnánk magunkat a próbaterembe. Úgyhogy továbbra is jelentkezünk majd a megszokott videóinkkal. Időnként pedig updatelünk majd titeket, hogy hogyan állunk a felkészüléssel!