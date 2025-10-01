28 perce
Szürreális élmény: 7 teltházas koncertet adnak, pedig nem is zenészek
Az a vicc, hogy ez nem vicc. Az ország egyik legismertebb magyar youtuber testvérpárosa a fővárosi MVM Dome-ban jövőre 7 teltházas koncertet ad. Ezt Osbáth Norbert (Béla) és Osbáth Márk (Pista) jelentették be hivatalos Facebook oldalukon.
A youtuber testvérpár, Osbáth Norbert (balról) és Osbáth Márk az MVM Dome előtt, amit jövőre hétszer töltenek meg
Fotó: Pamkutya/Facebook
Az MVM Dome előtt készült képekkel illusztrált posztban a magyar youtuber testvérpáros ezt írta: az volt a célunk, hogy mindegyikőtökkel közösen tudjuk megünnepelni ezt az elmúlt 15 évet, de őszintén nem számítottunk arra, hogy több, mint 100 ezren el is jönnétek személyesen! Bár az utolsó napokra jelenleg még vannak szabad állóhelyek, úgy néz ki nemsokára bejelenthetjük, hogy mind a 7 koncert teltházas lesz!
Youtuber testvérpáros: mit tud a Pamkutya?
A Pamkutya tagjai, Osbáth Norbert (Béla) és Osbáth Márk (Pista) azonnal leszögezték: tudjátok, hogy nem vagyunk zenészek, és épp emiatt valójában senki sem tudja még, hogy pontosan mire is lehet majd számítani ezeken az estéken. Épp ezért esik jól nekünk ez a hatalmas bizalom a részetekről, és ígérjük, hogy mindent megteszünk, hogy emlékezetesek legyenek ezek a koncertek.
Őrültségben a legjobbak
Majd ezzel folytatták: már az elmúlt hetekben is sokat ötleteltünk a show felépítésén, a dalok sorrendjén és a színpadképen, de mostantól az elméleti tervezgetés mellett a gyakorlatban is belevágunk a felkészülésbe. Énektanár, edzés, és rengeteg-rengeteg próba vár ránk, de szerencsére maximális lelkesedéssel tudunk most ennek nekifutni. Persze hatalmas vállalás ez most nekünk (és láttuk a kommentekben, hogy sokan féltetek is minket), de belegondoltunk, hogy valójában már 15 éve ezt csináljuk, hogy túl nagyot álmodunk, de aztán valahogy mégis sikerül megcsinálnunk. Csak volt amikor Afrikából jutottunk haza pénz nélkül, máskor kamerát küldtünk az űrbe, vagy a legnagyobb magyar hóembert építettük meg. Ez a mostani talán az eddigi legkomolyabb kihívásunk lesz, de izgatottan várjuk.
Maradnak a neten?
Ahogy fogalmaztak: bár a következő fél évben rengeteget készülünk majd a koncertekre, ettől még nem tervezünk teljesen eltűnni a netről! Valószínűleg nem is tenne jót nekünk, ha most 6 hónapra bezárnánk magunkat a próbaterembe. Úgyhogy továbbra is jelentkezünk majd a megszokott videóinkkal. Időnként pedig updatelünk majd titeket, hogy hogyan állunk a felkészüléssel!